البرادعي بازهم از ايران خواست شفافيت بيشتري نشان دهد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه و رويترز، البرادعي كه در شصتمين سالگرد نخستين پيشنهاد رسمي منع تكثير سلاحهاي هسته اي در كنفرانس غير دولتي بين المللي در مؤسسه صلح كارنگي واشنگتن سخنراني مي كرد گفت : تهران بايد شفافيت بيشتري پيرامون موضوع هسته اي خود نشان دهد.

وي گفت :" با توجه به اينكه برنامه هاي هسته اي (ايران) براي مدت 20 سال پنهانكاري شده تعدادي از سؤالها هنوز باقي مانده است و اگر نياز باشد بايد تمهيداتي براي شفاف سازي مضاعف صورت گيرد".

البرادعي گفت: "شفافيت بهتر از سوي ايران ، آژانس را قادر خواهد ساخت تا بتواند مسائل را حل كند و تضمين هاي لازم را در خصوص صلح آميز بودن ماهيت برنامه هاي هسته اي ايران ارائه دهد".

مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي در بخش ديگري از اظهارات خود بي توجهي قدرتهاي هسته اي را در كاهش زرادخانه هايشان به باد انتقاد گرفت و خواستار تسريع در اين امر شد.

البرادعي اعلام كرد كه جامعه بين الملل پيشرفت كندي را به سمت جهان پس از جنگ سرد كه ديگر در آن نيازي به تسليحات هسته اي نيست ، داشته است.

البرادعي با اشاره به اينكه درحال حاضر 27 هزار كلاهك هسته اي در جهان وجود دارد افزود : پيشرفت كند دولتهاي هسته اي براي عمل به تعهدات خود در خصوص خلع سلاح جوي از بدبيني را در بين كشورهاي غير هسته اي ايجاد كرده است.

وي تاكيد كرد : اگر دولتهاي داراي تسليحات هسته اي اقدام به كاهش نقش راهبردي اينگونه تسليحات بنمايند اعتماد به تعهدات مربوط به خلع سلاح بطور ملموسي افزايش خواهد يافت."

آمريكا و روسيه دو كشوري هستند كه بيشترين تسليحات انباشته شده را دارند و در حاليكه هر دو متعهد به كاهش آنها هستند ليكن هرگز اعلام نكرده اند كه در آينده تمام اين تسليحات را از بين خواهند برد.

همچنين انگليس، فرانسه، چين، هند، پاكستان و رژيم صهيونيستي نيز داراي تسليحات هسته اي هستند و اين در حاليست كه هند، پاكستان و اسرائيل پيمان منع تكثير سلاحهاي هسته اي را هم امضاء نكرده اند.

البرادعي گفت:"آژانس هيچ گونه مكانيزمي براي كنترل همكاري و پيروي اين كشورها از تعهدات مربوط به خلع سلاح هسته اي ندارد و ما به رغم مسئوليتهاي بسيار عظيم از نظر بودجه بسيار در مضيقه هستيم".

وي گفت:"براي اينكه آژانس مؤثر عمل كند دولتهائي كه ما براي آنها كار مي كنيم بايد سطحي از حمايت متناسب را بعمل آورند تا بتوانيم با چالشها روبرو شويم".

مديركل آژانس همچنين درخواست كرد تا فورا مكانيزمي تهيه شود تا اعضاي آژانس بتوانند بطور سيستماتيك اطلاعات را در مورد مواد هسته اي حساس بين همديگر رد و بدل كنند و كنترلهائي مربوط به فعاليت هاي غني سازي اورانيوم و جدا سازي پلوتونيوم را بهبود بخشند.