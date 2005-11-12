تيم جودوي جوانان ايران بدنبال كسب عنواني شايسته درميدان ششم

درحاليكه اولين رقابتهاي جودو جوانان آسيا در سال 1379 درهنگ كنگ رسما آغاز شد، سالهاي پيش ازآن، رقابتهاي تورنمنت بين المللي جوانان هند بعنوان رقابتهاي جوانان آسيا درايران شناخته شده بود و تيمهاي ايران ازجمله تيم جودو ايلام درآن نتايج مناسبي بدست آورده بودند.

درمجموع پنج دوره برگزاري رسمي رقابتهاي جودو جوانان آسيا، تيمهاي جودوي جوانان كشورمان كه در همه اوزان درهمه دوره ها شركت داشته است، 40 شركت كننده به مسئولان برگزاري رقابتها، معرفي نموده كه حاصل مدالهاي انفرادي آنها 4 طلا، 9 نقره و 10 برنز بوده است كه تنها 10 درصد مدالهاي طلاي جوانان آسيا توسط ايران صيد شده است.

هنگ كنگ 1379 ويتنام 1380 سوريه 1381 ماكائو 1382 قطر 1383 تايپه 1384 محمد علي صديقي - طلا وحيد سرلك – نقره وحيد زارع نژاد – نقره حامد ملك محمدي – نقره يوسف كريميان – برنز رضا چاه خندق – نقره حامد ملك محمدي – نقره ايوب رستمي – نقره حامد ملك محمدي – طلا محمدرضا رودكي – طلا مصطفي دليريان – برنز محسن ذكريا – برنز امير شيخ حسيني – برنز ايوب رستمي – برنز محمد حسن غفاري – طلا امير شيخ حسيني – نقره مصطفي اكبري – نقره صادق بقايي – برنز محمدرضا رودكي – برنز ايرج اميرخاني – نقره امير شيخ حسيني – برنز علي فاخته – برنز محمد علي چالاك – برنز ؟؟؟ دوم تيمي ششم آسيا دوم آسيا سوم آسيا ششم آسيا

ازمجموع چهل شركت كننده ايراني پنج جودوكار عضو تيم ملي بزرگسالان قرارگرفتند و از23جودوكار مدال آور تنها سه جودوكار در رقابتهاي بزرگسالان آسيا مدال خود را تكراركردند. ( ملك محمدي، چاه خندق، رودكي )

تيم هشت نفره اعزامي به ششمين دوره رقابتهاي جو انان آسيا درچين تايپه در 8 وزن مردان شامل سه جودوكار از استان ايلام، يك جودوكار ازكرج، يك جودوكار ازتهران، يك جودوكار ازكرمانشاه و دوجودوكار ازخراسان مي باشد كه علي اصغر فاخته با سه سال شركت و ايرج اميرخاني و محمدعلي چالاك هريك با 2 سال شركت با تجربه ترين نفرات شركت كننده درتمامي تيمها مي باشند.

جهت آمادگي تيم ملي جوانان، سه اعزام برون مرزي به رقابتهاي جوانان كره جنوبي، جوانان مجارستان وجوانان تركيه صورت پذيرفت كه حاصل آن 2 طلا از رقابتهاي بين المللي كره جنوبي، توسط نيك بين و محمدنيا يك طلا ازرقابتهاي بين المللي جوانان مجارستان توسط فاخته و يك مدال طلا توسط كريميان در رقابتهاي جوانان تركيه تحت عنوان تيم استان گيلان بوده است.

در وزن 55 كيلوگرم محمد علي چالاك با سابقه مدال برنز درسال گذشته همچنان اين وزن را در اختياردارد، وي در رقابتهاي جوانان كشور سالجاري در اراك شركت نداشت. در وزن 60 كيلوگرم نيك بين يكي ازپراميد ترين جودوكار تيم ملي محسوب مي شود كه اولين تجربه خود را عملي مي سازد. در وزن 66 كيلوگرم كريميان برادركوچكتر يوسف كريميان عضوسابق تيم ملي جوانان پس ازمدال طلا رقابتهاي تركيه كه در قالب تيم استان گيلان بدست آورد، يكي از اميدهاي تيم ايران جهت كسب مدال محسوب مي گردد.

علي اصغرفاخته كاپيتان تيم ملي جوانان با اضافه وزني حدود ده كيلوگرم سابقه سه دوره شركت در رقابتهاي جوانان آسيا را داشته وبنظرمي رسد تا 2 سال ديگر فرصت شركت در رقابتهاي جوانان را دارد، در واقع وي ازسن 13 سالگي عضوتيم ملي جوانان است.

ايرج اميرخاني جودوكارتهراني سال گذشته تنها مدال نقره رقابتهاي آسياي جوانان را كسب كرد كه درفينال گفته شد ضعف داوري براي اولين بار اعتراض محمد درخشان به داوران را به همراه داشت. وي پس از كش وقوسهاي فراوان ناشي ازحذف خويش توسط مربيان بعلت اعتراض و باخت درمقابل رقيب هم وزن خويش علي محمدنيا طي چند دوره اردوي آمادگي، سرانجام مربيان را به اين نتيجه رساند كه همچنان وي نفر برتر اين وزن مي باشد.

عزيزپور ديگرجودوكار ايلامي تجربه شركت در رقابتهاي جوانان آسيا را در وزن 90- كيلوگرم بدست مي آورد. سجاد خسروي نژاد برادركوچكترمسعود خسروي نژاد عضوسابق تيم ملي بدون شركت در رقابتهاي جوانان كشوردرسالجاري عضوتيم ملي جوانان شده است.

اما پرسروصدا ترين انتخاب تيم ملي جوانان در وزن 100+ كيلوگرم صورت پذيرفت كه چند جودوكار ازمسابقات پايگاههاي قهرماني كشور وجوانان كشور انتخاب شده وليكن مربيان تيم ملي بيان كردند، هيچيك درحد و اندازه هاي رقابتهاي آسيايي نيستند و مديرتيم هاي ملي تعيين تكليف اين وزن را برعهده رئيس فدراسيون گذارد وسرانجام ملكي پور نفرسوم رقابتهاي جوانان كشوري در اراك انتخاب شد تا بعنوان هشتمين عضوتيم ملي در رقابتهاي چين تايپه محسوب شود.

درتمامي شش دوره رقابتهاي محمدرضا حاج يوسف زاده بعنوان مربي معرفي شده ومربيان ديگري همراه او حضورداشته اند. تيم ملي جوانان درحالي به ششمين دوره رقابتهاي جوانان آسيا درچين تايپه اعزام مي گردد كه بهترين تداركات و اردوهاي داخلي و رقابتهاي بين المللي را طي كرده است و انتظارمي رود با حضور نفرات با تجربه درتيم مذكورحداقل نتايج تيمي سالهاي 1379 و1381 يعني نايب قهرماني ايران تكرارشود تا نتايج تيمي 1380و1383 يعني ششمي آسيا فراموش شود. كسب مدالهاي مرغوب درچين تايپه، اميدواري تيم ملي جوانان را براي حضوري مقتدرانه وموثر در رقابتهاي سال آينده جوانان جهان بيشترخواهد كرد.