رئيس جمهور سوريه براي شاه اردن نامه فرستاد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه، دفتر شاه اردن در بيانيه اي اعلام كرد: عبدالله اميدوار است كه همكاري سوريه با تيم تحقيق بين المللي ترور رفيق حريري به موجب شود كه سوريه را ازهرگونه عواقب و پيامدها دورسازد زيرا اين امر به طور كلي براي اين كشور و ثبات منطقه اي تاثير خواهد گذاشت .

اظهارات شاه اردن پس از ديدارش با وليد معلم معاون وزير امورخارجه سوريه درامان عنوان شد. معلم امروز نامه بشار اسد رئيس جمهوري سوريه درمورد آخرين تحولات كنوني منطقه را به شاه اردن تقديم كرد.

اين بيانيه مي افزايد : شاه اردن همكاري سوريه با شوراي امنيت را ستود واقدام دمشق براي تشكيل كميته هاي داخلي جهت تحقيق درمورد ترور حريري را گامي مثبت دانست .

درهمين حال معلم گفت: سوريه همچنان به همكاري براي اجراي قطعنامه شوراي امنيت ونيزتلاش براي جلوگيري ازهرگونه فشارهاي ديگربر اين كشوركه به وخامت اوضاع امنيت وثبات منطقه اي كمك مي كند پايبند است.

معلم ابراز اميدواري كرد: همكاري سوريه با شوراي امنيت براساس اخلاق حرفه اي وبا هدف دستيابي به واقعيت نه براساس اهداف سياسي كردن اهداف برضد سوريه باشد.

معلم امروز براي مذاكره با عبدالله دوم وارد امان پايتخت اردن شد وبا مقامات اردني درمورد فشارهاي بين المللي بر دمشق درپي ترورحريري به مذاكره و گفتگو نشست .

وي قرار است ابتداي ماه جاري سفر دوره اي خود را به عمان ، امارات متحده عربي ، بحرين ، عربستان ، كويت و قطرآغاز كند.

اين درحالي است كه معاون نخست وزير اردن پيشتر سوريه را به همكاري با كميته تحقيق بين المللي تروررفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان فرا خوانده بود.



مروان المعشر دركنفرانس هفتگي با خبرنگاران درامان ابراز اميدواري كرد كه روند اموربين سوريه و جامعه بين المللي به سمت رويارويي و جبهه گيري برضد سوريه پيش نرود.