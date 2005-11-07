۱۶ آبان ۱۳۸۴، ۱۸:۵۶

وانت بارهاي عرضه مواد خوراكي در كرج جمع آوري مي شوند

مدير كل اداره كنترل و نظارت شهرداري كرج از اجراي طرح ويژه جمع آوري وانت بارهاي عرضه مواد خوراكي در سطح شهر كرج خبرداد.

علي رضا عليزاده رضايي به خبرنگار اجتماعي  مهر در كرج گفت : هدف از اجراي اين طرح كه از آغاز ماه مبارك رمضان با همكاري اداره كنترل و نظارت ،سازمان ميادين ميوه و تره بار و راهنمايي و رانندگي آغاز شده است ،ارتقاء سطح بهداشت و جلوگيري از سد معبر در شهر كرج است.

وي افزود : اين طرح ادامه طرحي است كه پيش از اين در زمان شيوع و با انجام گرفته بود و تا كنون 202 وانت بار عرضه مواد خوراكي در سطح شهرستان كرج جمع آوري شده است .

عليزاده خاطر نشان كرد: صاحبان اين وانت بارها مي توانند در ازاي پرداخت هزينه اي ناچيز، كسب و كارخود را به هفته بازارها كه توسط شهرداري براي آنها برپا شده است انتقال دهند.

وي يادآور شد : براي برخورد با اين وانت بارها ،شهروندان مي توانند با ستاد اجرائيات اداره كنترل و نظارت شهرداري كرج به شماره 2249024 تماس بگيرند.

