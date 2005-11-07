اميدوارم تورنمنت تهران منتفي نشود // درمورد مبعلي اظهارنظر نمي كنم

برانكو ايوانكوويچ كه درحاشيه تمرين عصر امروزتيم ملي با خبرنگار" مهر" گفتگو مي كرد، ضمن بيان اين مطلب افزود: خوشبختانه امروز تمرين خوب و بانشاطي را پشت سرگذاشتيم و بازيكناني كه درتمرينات حضور داشتند، ازنظر روحي وجسمي در شرايط مطلوبي بودند.

سرمربي تيم ملي فوتبال درمورد اسامي تيم ملي و انتقاداتي كه پيرامون دعوت نشدن ايمان مبعلي صورت مي گيرد، گفت: همه بازيكنان بايد براي رسيدن به تيم ملي تلاش كنند وخودشان را به مربيان تحميل كنند. درمورد ايمان مبعلي هم اين قضيه صدق مي كند و نمي خواهم درمورد وي اظهارنظر ديگري داشته باشم.

برانكو ايوانكوويچ درمورد عدم برگزاري تورنمنت چهارجانبه تهران گفت: شخصا اميدوارم اين تورنمنت برگزارشود و دلم روشن است كه اين مسابقات در زمان مقرر برگزارمي شود.

وي درپايان ابراز اميدواري كرد با اضافه شدن ساير لژيونرها به اردوي تيم ملي، تمرينات اين تيم با شور ونشاط بيشتر وتمامي نفرات پيگيري شود.