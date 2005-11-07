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۱۶ آبان ۱۳۸۴، ۱۸:۲۱

گرامي مقدم عضو فراكسيون اقليت مجلس در گفت و گو با "مهر":

مصلحت نظام انتخاب افراد با صلاحيت است

مصلحت نظام انتخاب افراد با صلاحيت است

اسماعيل گرامي مقدم نماينده مردم بجنورد در مجلس گفت: با دو وزير پيشنهادي براي وزارتخانه هاي نفت و آموزش پرورش در روز راي گيري مخالفت خواهم كرد.

گرامي مقدم عضو برجسته فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، با بيان اين مطلب اظهار داشت: از آنجايي كه دو وزير آموزش پرورش و نفت هيچ سابقه اجرايي در وزارتخانه هاي متبوعشان ندارند با آنان در روز راي گيري مخالفت خواهم كرد.

وي گفت : وزارت نفت كسي را مي خواهد كه توان انجام برنامه هاي سنگين آن را داشته باشد و بتواند اين مجموعه سنگين را اداره نمايد.

عضو فراكسيون اقليت مجلس در خاتمه خاطرنشان كرد:: مصلحت نظام در اين است كه ما شخصي را به عنوان وزير انتخاب كنيم كه صلاحيت لازم را در اين خصوص داشته باشد. 

کد مطلب 250382

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