مصلحت نظام انتخاب افراد با صلاحيت است

گرامي مقدم عضو برجسته فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، با بيان اين مطلب اظهار داشت: از آنجايي كه دو وزير آموزش پرورش و نفت هيچ سابقه اجرايي در وزارتخانه هاي متبوعشان ندارند با آنان در روز راي گيري مخالفت خواهم كرد.
وي گفت : وزارت نفت كسي را مي خواهد كه توان انجام برنامه هاي سنگين آن را داشته باشد و بتواند اين مجموعه سنگين را اداره نمايد.
عضو فراكسيون اقليت مجلس در خاتمه خاطرنشان كرد:: مصلحت نظام در اين است كه ما شخصي را به عنوان وزير انتخاب كنيم كه صلاحيت لازم را در اين خصوص داشته باشد.
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