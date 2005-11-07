وزير ارشاد در نشست مشترك با مسوولان صدا و سيما: از صدا و سيما انتظار مي رود كه برنامه هاي وزارت ارشاد را منعكس كند

به گزارش خبرنگار تلويزيون "مهر"، نشست مشترك مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و رسانه ملي امروز ( 16 آبان ماه ) با هدف رونق توليدات فرهنگي و امكان استفاده وسيع تر مردم از اين توليدات برگزار شد.

در اين جلسه كه در پي سياست رسانه ملي براي تشكيل نشست هاي مشترك صدا و سيما با دستگاه هاي دولتي برگزار شد، حسين صفار هرندي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با تاكيد بر ظرايف و حسايت هاي كار فرهنگي و ايجاد تغييرات در اين عرصه گفت: دولت جديد براي اجراي برنامه هاي فرهنگي خود به همكاري با ديگر دستگاه هاي فرهنگي به ويژه سازمان صدا و سيما نياز دارد.

وي با اشاره به اينكه فرهنگ هم دير مستقر مي شود و هم ديرپاست، تصريح كرد: نبايد انتظار داشت كه با تغيير مديريت فرهنگي اوضاع فرهنگي هم به سرعت دگرگون شود.



وي با تاكيد بر جهت گيري متفاوت فرهنگي در دولت كنوني افزود: در جهت گيري جديد فرهنگ نه بر اساس عرف، بلكه متناسب با نظام اسلامي و اعتقادي تعريف شده است.

صفارهرندي از رسانه ملي خواست كه حركت اين وزارتخانه به سمت روال جديد را براي مردم منعكس كند.

وي راهبرد جديد اين وزارت خانه را تمركز بر كيفيت به جاي كميت گرايي برشمرد.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با اشاره به هفته كتاب خواستار همكاري بيشتر سازمان صدا و سيما براي ترويج فرهنگ كتاب خواني شد و گفت: رسانه ملي مي تواند با توجه به اين حركت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي باعث رونق و تحرك بيش از پيش نهضت كتاب خواني در كشور شود.

در اين نشست ضرغامي، رييس سازمان صدا و سيما تاكيد كرد: در سياست جديد رسانه ملي نشست هاي مشترك با هدف تبيين افق تعامل ميان رسانه ملي با ديگر دستگاه ها برگزار مي شود.

وي با اشاره به اهداف مشترك وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و رسانه ملي افزود: تعامل اين دو دستگاه فرهنگي براي ارتقاي فرهنگ عمومي جامعه ضروري است.

وزير ارشاد با تاكيد بر اينكه تعامل بيشتر با دستگاه هاي فرهنگي دولت موجب سرعت بخشيدن به سياست هاي فرهنگي رسانه ملي مي شود، تصريح كرد: هم اكنون زمينه خوبي براي همفكري در حوزه توليدات فرهنگي و هنري ايجاد شده است و اميدواريم با برگزاري چنين جلساتي زمينه تغييرات جديد در چهارچوب سياست هاي اساسي كشور فراهم شود.

عزت الله ضرغامي، رييس سازمان صدا و سيما بر لزوم رونق فرهنگي در جامعه تاكيد و اضافه كرد: حوزه فرهنگ وهنر، حوزه وسيعي است و دستگاه هاي فرهنگي بايد دراين حوزه همكاري گسترده اي داشته باشد. رسانه ملي نيز انعكاس مطلوب فعاليت و تلاش هاي دستگاه هاي فرهنگي به ويژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را به صورت ويژه در دستور كار خود دارد.

در اين نشست معاونان و برخي مديران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيما نيز ديدگاه هاي خود را در خصوص نحوه تعامل اين دو دستگاه بيان كردند.

مديران و معاونان وزارت ارشاد به اين موضوعات اشاره كردند و خواستار همكاري سازمان صدا و سيما با اين وزارتخانه شدند؛ آسيب شناسي در حوزه فرهنگ، پرهيز از شتابزدگي درحوزه هنر، افزايش اعتماد عمومي به دستگاه هاي فرهنگي كشور، توجه به توليدات فرهنگي با محتواي ارزشي در سينما، پشتيباني از سينماي ملي، اطلاع رساني هماهنگ و دقيق، ايجاد وحدت رويه براي توليدات نمايشي (تئاتر)، حفظ و اشاعه موسيقي اصيل و حمايت از موسيقي مقامي و سنتي از جمله مطالب بيان شده به وسيله مديران وزارت ارشاد بود.

همچنين توجه بيشتر به هنرهاي تجسمي و ايجاد ارتباط نزديك تر عموم مردم با اين هنر، توجه به اقتصاد هنر، توجه بيشتر به بخش خصوصي براي توليدات فرهنگي و هنري از جمله مراكز آموزشي، توجه ويژه رسانه ملي به جشنواره ها، تشكيل كميته مشترك براي تدوين آيين نامه و تفاهم نامه ها، توجه ويژه رسانه ملي به ارتقاي فرهنگ مطالعه، رواج فرهنگ نقد، پخش برنامه هاي قرآني علاوه بر شبكه قرآن در ديگر شبكه هاي راديويي و تلويزيوني از ديگر درخواست هاي معاونان و مديران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از مسوولان رسانه ملي بود.

مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي همچنين پژوهش براي مخاطب شناسي، تقويت مواضع مشترك با رسانه ملي، اتخاذ سياست هاي فرهنگي مشترك، حضور فرهنگي در مجامع بين المللي، ساماندهي صنوف، اتحاديه ها و فعالان گروه فرهنگ و هنر، توجه به مالكيت معنوي و تقويت بنيه مالي فعالان حوزه فرهنگ و هنر، توجه به مالكيت معنوي و تقويت بنيه مالي فعالان عرصه فرهنگ را از ديگر موضوعاتي بيان كردند كه پرداخت مشترك به اين موضوعات موجب تعامل بيشتر رسانه ملي و وزارت ارشاد خواهد شد.

پرهيز از افراط درحوزه فرهنگ و هنر، ترويج فرهنگ نقد سازنده، تشكيل نشست هاي تخصصي مشترك، ايجاد هفته فرهنگي استان ها، تعامل بيشتر مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با ساير دستگاه هاي فرهنگي، ديجيتالي كردن سينماها، ايجاد باجه هاي اينترنتي براي عرضه محصولات و توليدات فرهنگي، برنامه ريزي مشترك براي برنامه هاي فرهنگي مساجد و تاسيس بانك اطلاعات نخبگان و فرزانگان كشور از جمله موضوعاتي بود كه مديران و معاونان سازمان صدا و سيما بر اجراي آنها تاكيد كردند.