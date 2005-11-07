صولت مرتضوي در گفتگو با "مهر": خراسان جنوبي آخرين استان از لحاظ توسعه؛ نرخ بيكاري 16درصد/ داراي افراد تحت پوشش كميته امداد سه برابر ميانگين كشوري

سيد صولت مرتضوي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" گفت: رئيس جمهور به منظور ديدار با مردم و بررسي نيازها و رفع مشكلات مردم استان، چهارشنبه ساعت 14 وارد بيرجند مركز استان خراسان جنوبي مي شود.

وي افزود: دكتر احمدي نژاد پيش از اين سفر، تعدادي از وزيران را مكلف به بررسي مسائل و مشكلات اين استان كرده بود كه در جلسات مختلف، مشكلات استان شناسايي و برنامه ريزي شد كه فراخور توان كشور به خراسان جنوبي كمك شود.

مرتضوي با اشاره به برنامه هاي مختلف سفر سه روزه رئيس جمهور به اين استان، گفت : در اين سفر جلسه هيات دولت نيز براي بررسي مسائل استان و ارئه راهكار تشكيل مي شود و دكتر احمدي نژاد با اقشار مختلف مردم نيز در اين سفر به صورت مجزا ديدار خواهد داشت و همايش ملي زعفران را نيز افتتاح خواهد كرد.

وي افزود: عليرغم خدمات فراوان نظام در طول اين سالها، در اثر خشكسالي و زلزله هاي پي در پي ميزان فقر مردم در استان خراسان جنوبي بسيار بالاست به گونه اي كه تعداد افراد تحت پوشش كميته امداد در اين استان سه برابر سطح ميانگين كشوري آن است.

استاندار خراسان جنوبي تصريح كرد : نرخ بيكاري در استان 16درصد است كه فاصله زيادي با ميانگين كشوري دارد و از نظر شاخص هاي زيرساختي و توسعه، جزو آخرين استان هاي كشور است و از نظر جاده هاي روستايي نيز بيشترين روستاهاي فاقد جاده را نيز در خراسان جنوبي شاهديم.

مرتضوي در پايان تاكيد كرد : پتانسيل هاي غني زيادي وجود دارد و منابع غني معدني منطقه نيز نياز به برنامه ريزي درست و شكوفايي دارد تا اين استان به شكوفايي برسد.