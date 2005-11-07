تنها مجموعه استاندارد تئاتر با خطر جدي مواجه است! ؛ واكنش خانه تئاتر به تخريب ديوار تئاتر شهر

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر" ، متن بيانيه انجمن كارگردانان خانه تئاتر در واكنش به تخريب ديوار تئاتر شهر به اين شرح است : علي رغم هشدارهاي مكرر دست اندركاران تئاتر كشور درباره تخريب پاركينگ مجموعه تئاتر شهر و انجام كارهاي ساختماني در اطراف آن بدون هيچ گونه محمل هاي ارزشي و فرهنگي، متأسفانه ديوار بخشي از اين مجموعه ( سالن قشقايي و كارگاه دكور) براساس كارهاي غير مسوولانه و غير كارشناسانه فرو ريخت و هرچند به خواست خداوند فاجعه اي انساني به وقوع نپيوست، اما هشدار و زنگ خطري براي همه متوليان كشور بود كه بايد اين هشدارها را به جان شنيده و با اتخاذ روشهاي عملي، كارشناسانه وپيشگيرانه و بااستفاده از نظرات هنرمندان تئاتر، صاحبان واقعي مجموعه تئاتر شهر به راهكارهايي دست يافت تا در آينده شاهد چنين مشكلاتي نبوده و ناظر اتفاقاتي نباشيم كه خدايي ناكرده فاجعه اي را متوجه علاقمندان و دست اندركاران تئاتر كشور كند.در اين رابطه انجمن كارگردانان خانه تئاتر به عنوان يكي از صنوف اصلي تئاتر كشور توجه تمامي مسوولان مربوط را در مسايل و موارد مشروط زير جلب مي كند:

1- اين مجموعه جزء ميراث فرهنگي كشوري محسوب شده و از سوي سازمان يونسكو مورد حمايت و شناسايي كامل قرار گرفته است و هر گونه آسيب احتمالي در حال و آينده به اين مجموعه علاوه بر خسارات مالي، آسيب هاي جبران ناپذيري را هم متوجه وجه فرهنگي و ارزشي هنري كشور مان خواهد كرد. به طور قطع وقوع اين آسيب ها نمي تواند مورد تاكيد و توجه مسوولان فرهنگي - هنري كشور باشد.2- علي رغم اين كه همواره شهرداري به عنوان يك ارگان همراه و همگام با مردم در تمامي زمينه ها شناخته شده است و سازمان فرهنگي و هنري وابسته به اين ارگان، خود به نوعي در فعاليت هاي هنري و نمايشي شركت داشته و دارد، جاي تعجب است كه در جلوگيري تعويض كاربري پاركينگ تئاتر شهر هيچ گونه مخالفتي به عمل نياورده و خيل تماشاگران هنر نمايش را جهت حضور در مجموعه تئاتر شهر براي ديدن نمايش هاي مختلف، در رابطه با پارك وسيله نقليه در تنگنا قرار داده و علي رغم سوق دادن مردم به سوي مسايل فرهنگي و ارزشي، زمينه دور شدن قشر متفكر، فرهيخته و هنر دوست كشور را از مجموعه تئاتر شهر به عنوان مركز تئاتر كشور فراهم كرده است.3- تئاتر كشور ما به خودي همواره از كمبود سالن هاي اجرايي رنج برده و حتي در سطح كشور نمي توان به تعداد انگشتان يك دست سالن هاي استاندارد نمايشي مشاهده كرد و حال اين تنها مجموعه تقريبا استاندارد نيز با خطرات بسيار جدي از نظر امنيتي با توجه به ساخت و سازهاي اخير روبرو شده است كه بسيار جاي تأسف دارد.قشر كارگردان همواره با معضل ها ، كمبودها و مشكلات زيادي در رابطه به اجرا رساندن نمايش خود روبرو بوده است كه كمبودهاي امكاناتي ، اعتباري و... از جمله اين مشكلات هستند كه موجب شده اند يك كارگردان هيچ گاه نتواند تفكر خود را فقط در راستاي خلق يك اثر هنري مصروف كند. بلكه همواره در چارچوب مسايل حاشيه اي از دست رفته و مي رود و حال خراب شدن قسمتي از ديوار مجموعه تئاتر شهر و تعطيل شدن اجراهاي دو سالن مهم اين مجموعه بار ديگر كارگرداناني را كه در حال اجراي نمايش خود پس از انتظاري چند ساله براي اجرا بوده اند، دچار مسايل حاشيه اي و غير هنري كرده است كه به طور قطع تاثيرات منفي را بر روند اجراي آنها و استقبال تماشاگران از آثار آنها مي گذارد كه تا حدود زيادي جبران ناپذير خواهد بود.به همين جهت انتظاراز همگان از مسوولان فرهنگي - هنري كشور و مسوولان شوراي شهر تهران، شهردار محترم تهران و همه دل سوختگان هنر نمايش اين است كه همه دست در دست يكديگر با اتخاذ تصميمي انقلابي، ارزشي و هنرمندانه و طرح انگيز مجموعه تئاتر شهر را به عنوان يك الگوي بسيار مهم ارزشمند و شناخته شده فرهنگي در جهان حفظ كرده ، از صدمه زدن به اين مجموعه جلوگيري كرده و در جهت توسعه و تكميل آن بكوشند.اميدواريم كه شاهد اتخاذ اين تصميمات مهم و تأثير گذار در روند توسعه تئاتر كشور باشيم و بديهي است مسووليت و عواقب هر گونه عدم تلاش در زمينه آسيب رساني به مجموعه تئاتر شهر متوجه مسوولان ذي ربط كشوري در اين رابطه خواهد بود. همچنين از مسوولان محترم انتظار مي رود كه نه تنها از آسيب رسيدن به مجموعه تئاتر شهر جلوگيري نمايد بلكه با مساعدت و همكاري هاي لازم زمينه احداث سالن هاي ديگري تئاتري را با رعايت استاندارد هاي لازم در سطح تهران و ديگر استانها فراهم نمايد تا بسترهاي لازم جهت رشد و ارتقا سطح فرهنگي مردم هنر دوست كشور مان به وجود آيد. به اميد آن روز .