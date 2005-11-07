مذاكره علي آبادي با احمدي نژاد براي حضور سه وزير در هيات مديره پرسپوليس

به گزارش خبرنگار" مهر" برخي از اعضاي هيات مديره پرسپوليس توسط سازمان تربيت بدني انتخاب شده اند، اما نامشخص بودن وضعيت حضور سه وزير دراين هيات مديره باعث تاخير درمعرفي هيات مديره جديد اين باشگاه شده است. تاكنون حضورعلي سعيدلو، محمد حسن انصاريفرد و محمد حسين نژاد فلاح درهيات مديره قطعي شده است.

براساس اين گزارش، مهندس علي آبادي رئيس سازمان تربيت بدني قصد دارد از سه وزير درهيات مديره پرسپوليس استفاده كند كه به دليل دوشغله شدن اين سه نفر قرار است رئيس سازمان تربيت بدني و معاون رئيس جمهور درجلسه آينده هيات دولت با دكتر محمود احمدي نژاد براي گرفتن موافقت حضور اين سه وزير مذاكره كند.

درصورتيكه رئيس جمهور با حضور اين سه وزير كه هم اكنون در وزراتخانه هاي خود مشغول به كارهستند، موافقت كند، اعضاي هيات مديره باشگاه پرسپوليس روزچهارشنبه هفته جاري معرفي خواهد شد. اكبرغمخوار، حسن تقدس نژاد، حبيب كاشاني، طهماسب مظاهري و... ازجمله گزينه هاي ديگرحضور درهيات مديره جديد باشگاه پرسپوليس هستند.

قرار است پس از معرفي اعضاي هيات مديره باشگاه پرسپوليس، مديرعامل اين باشگاه با راي اعضاي هيات مديره انتخاب و معرفي شود.