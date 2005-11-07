به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، سلسله ديدارهاي هيات اعزامي اتحاديه عرب به عراق در چارچوب فراهم ساختن مقدمات كنفرانس آشتي ملي در قاهره با نظارت سازمان ملل در ابتداي سال آينده صورت مي گيرد.

وزرات خارجه عراق با انتشار بيانيه اي گفت : درديدار روز گذشته هيات اتحاديه عرب با رئيس جمهوري عراق راههاي دستيابي به يك اجماع ملي براساس مشتركات موجود بين همه گروهها و جريانها و احزاب سياسي عراق درخصوص اموري كه موفقيت به برگزاري كنفرانس وفاق وگفتگوي ملي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

اين بيانيه مي افزايد : علاوه بر آن هيات اعزامي اتحاديه عرب با ابراهيم جعفري نخست وزير عراق ديدار و گفتگو كرد اما دراين بيانيه به محور گفتگوهاي آنها اشاره اي نشده است .

يك منبع در وزارت دفاع عراق امروزگفت: بر اثرانفجار يك دستگاه خودروي بمب گذاري شده در منطقه الدوره درجنوب بغداد دستكم 9 عراقي كشته و 10 تن يگر نيز زخمي شدند.

اين منبع با اشاره به اينكه انفجارخودروي بمب گذاري شده خودروي گشتي نيروهاي پليس را مورد افزود : در ميان كشته شدگان شش تن از عناصر پليس و در ميان زخمي ها دو غير نظامي ديده مي شود .

منابع خبري عراق خبردادند كه درحمله با گلوله خمپاره به منطقه مسكوني در مركز پايتخت دستكم 5 غير نظامي عراقي كشته و هشت تن ديگر زخمي شدند .شش عراقي هم در حملات پراكنده در عراق كشته شدند .

منابع پليس عراق نيز اعلام كردند در حملات پراكنده در شهرهاي كركوك و السعديه در شمال شرق بغداد شش عراقي كشته و 17 تن ديگر نيز زخمي شدند .

سرتيپ سرحد قادرمسئول پليس عراق در شهر كركوك گفت : بر اثر انفجار يك خودروي بمب گذاري شده كه توسط عامل انتحاري هدايت مي شد دستكم دو سرباز عراقي كشته و 14 ديگر مجروح شدند.

از سوي ديگر ارتش آمريكا امروز اعلام كرد: به هنگام عمليات پاكسازي در شهر حصيبه يكي از عناصر تفنگدار آمريكايي (مارينز) به همراه 17 تن ديگر نيز كشته شدند.

نيروهاي آمريكايي با نيروهاي عراقي براي سيطره بر شهرهاي مرزي عراق و سوريه به عمليات تحت عنوان "سپر فولادين" و جستجوي خانه به خانه ادامه دادند.

بيش از هزار سرباز عراقي با 2500 تن از عناصر تفنگدار دريايي آمريكا (مارينز) صبح امروز به عمليات نظامي خود درشهر خصيبه درغرب عراق آغاز كردند .

مقامات نظامي آمريكا هدف از اين عمليات را بستن راه ورود جنگجويان خارجي به عراق اعلام كردند و مي گويند اينها وابسته به القاعده هستند و از مرز سوريه وارد عراق مي شوند .

خبر ديگر اينكه گروه تروريستي القاعده به سركردگي ابومصعب الزرقاوي با تعيين ضرب الاجل 24 ساعته به دولت عراق و نيروهاي آمريكايي براي متوقف كردن عمليات نظامي درشهر قائم تهديد كرد :اگر اين عمليات متوقف نشود تمام منازل وابستگان به ارتش عراق را مورد حمله قرار مي دهد و اوضاع عراق را ناامن مي كند .

گروه تروريستي زرقاوي با انتشار بيانيه اي بر روي وب سايت اينترنتي خود اعلام كرد : ما تصميم گرفتيم تنها 24 ساعت به دولت عراق و نيروهي آمريكايي مهلت بدهيم تا عمليات موسوم به سپر فولادي را متوقف سازند .

در اين بيانيه القاعده تهديد كرده است سرزمين عراق را خواهد لرزاند و تما سربازان و نيروهاي عراقي وابسته به ارتش و تمام مناطق حامي دولت عراق را مورد حمله قرار خواهد داد .