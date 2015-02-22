شباهت تهران وبرلین از نگاه دبیرخبرگزاری فرانسه/ تغییرات را ببینید

به گزارش خبرنگار مهر، نشستی از سلسله نشست‌های تخصصی «شهر، شهروند و رسانه» پیش از ظهر روز یکشنبه در ساختمان نگارستان شهر بوستان گفتگو با حضور اساتید ارتباطات دانشگاه‌ها برگزار شد.

سرژولین، دبیر خبرگزاری فرانسه در این برنامه گفت: من دو سال است که در تهران زندگی می‌کنم. تهران شهر بزرگی است که در طول سال‌های گذشته تغییر یافته و تکامل پیدا کرده است و همانند شهرهای دیگر با سرعت زیادی در حال رشد است. این یک چالش محسوب می‌شود. به عنوان یک نماینده در رسانه خارجی باید گزارشی در این باره بنویسم؛ به خصوص درباره آثار به جا مانده و برج‌هایی که هر روز در حال ساخت است؛ از بازارهای سنتی تا پاساژهای خرید.

وی گفت: هر چه تعداد جمعیت بیشتر باشد، چالش‌های شهر نیز بزرگ‌تر است. تجربه زندگی من در تهران و برلین نشان می‌دهد که این دو شهر بسیار به هم شباهت دارند. در این دو شهر هم زیبایی‌ها وجود دارد و هم زشتی‌ها.

دبیر خبرگزاری فرانسه ادامه داد: به عنوان یک خبرنگار کارم این است که بگویم تهران در حال پیشرفت است، چون مهندس و معمارهای خوبی دارد. می‌خواهم درباره معماری تهران مطلب بنویسم و مدت‌هاست که سعی می‌کنم وقت مصاحبه از مسئولان بخش شهرسازی و معماری شهرداری بگیرم، ولی آنها به من پاسخ دادند که آیا می‌خواهید بگویید تهران زشت است؟

وی گفت: نمی‌شود گفت همه جای تهران زیباست. برخی از بخش‌های آن مانند برلین، زشت است. هدف من از تهیه گزارش این است که اشاره کنم که می‌شود تهران را گسترش داد، بدون اینکه زشتی‌ها آن را از بین ببرد و چطور می‌شود ساختمان‌های مدرن ساخت بدون اینکه کابوسی از ساختمان‌های جدید ایجاد کرد.

سرژولین تصریح کرد: می‌خواهم این تغییرات و تکامل را به دنیا نشان دهم، ولی برای آنها شک به وجود آمده است. به عنوان نماینده یکی از رسانه‌های خارجی که در ایران باقی مانده، وظیفه انعکاس اتفاقات تهران را دارم. برخی اخبار مثبت است و برخی اخبار منفی. مانند خبرنگاران ایرانی کار می‌کنیم که در کشورهای دیگر وظیفه اطلاع‌رسانی دارند.

وی تأکید کرد: برای ایران و همه کشورها مهم است که خبرنگارانی در سایر کشورها داشته باشند؛ به خصوص ما برای این موضوع در ایران هستیم که تصویر موجود ایران را در کل دنیا تغییر دهیم.