اولين تمرين تيم ملي بدون حضور پنج لژيونر برگزار شد // برگزاري تورنمنت تهران حرف اول تمرين

به گزارش خبرنگار" مهر" تمرين عصر امروز تيم ملي با حضور كليه بازيكنان داخلي وعلي كريمي بازيكن تيم فوتبال بايرن مونيخ بعنوان تنها لژيونرحاضر زيرنظر حسين فركي آغازشد.

تمرين تيم ملي در روز اول شامل گرم كردن، كاربا توپ، بازي تحت فشار و انتقال سرعت بازي به جلوشد كه كليه بازيكنان در آن مشاركت داشتند. دربخشي از تمرين عصر امروز برانكو ايوانكوويچ بطور اختصاصي با مدافعان به تمرينات ويژه پرداخت.

در اولين تمرين تيم ملي، برگزاري مسابقات چهارجانبه تهران و دستورسازمان تربيت بدني سوژه اول بود و اكثربازيكنان و كادرفني تيم ملي در اين مورد صحبت مي كردند.

علي كريمي تنها لژيونري بود كه خود را به تهران رسانده بود و قرار است پنج بازيكن دعوت شده ديگرطي امشب وفردا خود را به تهران برسانند و درتمرينات تيم ملي شركت كنند. مهدي مهدوي كيا بازيكن تيم فوتبال هامبورگ امشب وارد تهران خواهد شد.