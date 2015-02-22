به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیات فوتبال استان تهران که قرار بود از ساعت ۱۰:۰۰ صبح امروز در هتل کوثر برگزار شود، به دلیل برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران به ساعت ۱۴:۰۰ موکول شد.

علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال پیش از آغاز این نشست در جمع خبرنگاران گفت: انتخابات هیات فوتبال استان تهران همانند سایر استان‌ها که یکسال به تاخیر افتاد، به دلیل اینکه مدیرکل ورزش و جوانان با برگزاری آن موافقت نکرد، به امروز موکول شد و البته حدود ۲۰ روز قبل با اعلام موافقت از طرف وی، زمان مجمع را مشخص کردیم.

وی افزود: شیرازی ۵ سال است که در هیات فوتبال حضور دارد و کارهای خود را انجام داده است و اعضای مجمع تشخیص می‌دهند که به چه کسی رای دهند.

رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص صلاحیت کاندیداها در مجمع انتخاباتی هیات فوتبال استان تهران عنوان کرد: صلاحیت کاندیداها تایید شده است. من شناختی نسبت به آنها ندارم و حامی هیچکس در این انتخابات نیستم. اگر اسنادی هم علیه کسی وجود دارد باید اعلام شود. فدراسیون فوتبال خودش نیز در تهران است و حواسمان حتما به هیات فوتبال این استان است.

نارضایتی میرزاآقابیک از چیدمان مجمع انتخاباتی

حسن میرزاآقابیک، معاون امور ورزش استان تهران نیز پیش از برگزاری این مجمع ضمن بیان نارضایتی خود از چیدمان آن در جمع خبرنگاران گفت: هر کسی مجمع را چیده، رای آن را هم می‌داند. ما راضی نبودیم انتخابات به این صورت برگزار شود. به هرحال فدراسیون این کار را انجام داد امیدوارم با کار و تغییراتی که در هیات انجام می‌دهد، در آینده شاهد موفقیت باشیم.

معاون امور ورزش استان تهران در پاسخ به این پرسش که آیا رای مجمع همان چیزی است که فدراسیون فوتبال می خواهد، گفت: صددرصد همین‌طور است.