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۳ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۲۸

جلسه پارلمان آرژانتین برای رسیدگی به پرونده شکایت از فرناندز

جلسه پارلمان آرژانتین برای رسیدگی به پرونده شکایت از فرناندز

جلسه پارلمان آرژانتین برای رسیدگی به پرونده شکایت علیه رئیس جمهوری این کشور فردا برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تله سور از جلسه پارلمان آرژانتین برای رسیدگی به پرونده شکایت علیه «کریستینا فرناندز کرشنر» رئیس جمهوری این کشور خبر داد.

در همین رابطه نمایندگان حزب حاکم خواستار ارائه توضیحات «خراردو پولیسیتا» دادستان پرونده شکایت علیه رئیس‌ جمهور در مجلس نمایندگان شدند.

این درحالیست که  «فلوریسنو راندازو» وزیر کشور و حمل‌ و نقل آرژانتین اتهامات مطرح شده علیه رئیس جمهوری این کشور را در زمینه حمایت از عاملان انفجار آمیا و لاپوشانی در پرونده این انفجار را کاملا پوچ و بی معنی خوانده است.

رژیم صهیونیستی تا کنون تلاش زیادی را برای مرتبط کردن ایران و حزب الله لبنان با انفجارهای آرژانتین انجام داده اما این توطئه براساس شواهد بسیار معتبری، توسط موساد طراحی و به وسیله برخی از رهبران یهودی آرژانتین که از مافیای مالی آن کشور بودند و به صورت مافیایی عمل می کردند، انجام شده است.

از بین صدها هزار تلگراف که توسط ویکی لیکس از وزارت خارجه آمریکا بدست آمده، 196 سند مربوط به آمیا است. اسناد منتشره در ويكی ليكس که به کیبل گیت معروف شد، دوره 2004 تا 2010 را در برمی گیرد. بنابراين از ابتدای دوره نستوركرچنر تا پايان دوره اول رياست جمهور كريستينا را در برمی گيرد.

در حالیکه بیشتر اسناد ویکی لیکس ارتباطات حساس را شامل نمی شود اما برخی از اين 86 سند، مهر فوق سری خورده اند، 16 سند طبقه بندی سری و 75 مورد، محرمانه هستند. بنابراين بیشتر این اسناد درآرژانتین منتشر نشده و یا از رسانه های کشور  پخش نشده اند.

کد مطلب 2504018

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