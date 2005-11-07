اتحاديه اروپايي به سرزمين هاي فلسطيني پليس غير نظامي اعزام مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، وزراي امورخارجه اتحاديه اروپايي امروز دوشنبه در بروكسل گرد هم آمدند و با اعزام پليس غير نظامي به سرزمين هاي فلسطيني موافقت نمودند .

شركت كنندگان در نشست وزيران امور خارجه اتحاديه اروپايي تاكيد كردند :هيات اعزام به سرزمين هاي فلسطيني به زودي براي ايجاد سازمان پليس به تشكيلات خودگردان خودگردان فلسطين كمك خواهد كرد.

يك منبع اتحاديه اروپايي اعلام كرد : هيات اعزامي اتحاديه اروپايي به سرزمين هاي فلسطيني از سي تا چهل كارشناس پليس تشكيل شده است فعاليت خود را از ژانويه گذشته آغاز خواهد كرد

اين كارشناسان همچنين تلاش خواهند كرد ضمن كمك به مسئولان بلند پايه پليس فلسطين يك نظام قضايي تشكيل دهند .

اتحاديه اروپايي يك دفتر درسرزمين هاي فلسطيني براي هماهنگي اموردرخصوص حمايت از پليس تشكيلات خودگردان تاسيس كرده است .

رژيم صهيونيستي و اتحاديه اروپا اخيرا درمورد ماموريت هيات اروپايي جهت نظارت بر گذرگاه رفح در تل آويو مذاكره كردند.



مسئول دفتر نخست وزير رژيم صهيونيستي با اعلام اين خبرافزود: مقامات اروپايي واسرائيلي دراين مذاكرات به نظارت اروپايي ها برگذرگاه رفح وكنترل داخلي و خارجي فلسطينيان برنوار غزه پرداختند.