دیدار وزرای ارتباطات ایران و سومالی/ همکاری برای صادرات سخت افزار

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی امروز یکشنبه با غولد حسین قاسم وزیر پست و ارتباطات سومالی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار وزیر ارتباطات با تبریک دولت جدید و نخست وزیر جدید سومالی گفت: آمادگی داریم با این دولت همکاریهای دوجانبه بین المللی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه خوشبختانه روابط ایران و سومالی از پیشینه خوبی برخوردار بوده است، اظهار امیدواری کرد که در ابعاد مختلف و به خصوص ICT، روابط دو کشور گسترش یابد.

واعظی برگسترش روابط دو کشور در بخش پست، پست بانک، مخابرات، IT، فضایی و محصولات ICT تاکید کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم پس از این دیدار همکاریهای دوجانبه را بین دو کشور گسترش دهیم.

وزیر ارتباطات ایران با بیان اینکه در ایران در زمینه شبکه ملی اطلاعات، کارهای بزرگی انجام شده، افزود: اینترنت و فناوریهای ارتباطی در کنار مزایا و بهره گیریهای اجتماعی، همواره به عنوان پدیده ای نوظهور، با انواع و اقسام جرایم مواجه بوده است.

واعظی بر موضوع امنیت در حوزه فضای مجازی تأکید کرد و افزود: یکی از ابزارهای مهم جاسوسی در دنیای امروز استفاده از شبکه های مجازی است که لازم است با همفکری و برخورداری از تجربیات مشترک، نسبت به پایش و امنیت شبکه اقدام شود؛ در دنیای امروز تجهیزات ICT از بخش های حیاتی کشورها است که اگر منقطع شود لطمات بسیار زیادی به کشور وارد خواهد شد و لازم است در این زمینه صیانت و حفاظت کامل صورت گیرد.

واعظی بر اهمیت رگولاتوری، صدور پروانه، نظارت بر اپراتورها، مدیریت و کنترل فرکانسها تأکید کرد و افزود: در ایران، در زمینه تلفیق IT و پست و همچنین ارائه خدمات جدید، تلاشهای بسیاری انجام شده و این موضوع زمینه مشترکی برای همکاری بین دو کشور است؛ همچنین در زمینه فعالیت های فضایی، ماهواره و سنجش از راه دور و تحقیقات آمادگی داریم با سومالی همکاریهای مشترک داشته باشیم.

وی بر ضرورت همکاری در مجامع بین المللی تأکید کرد و افزود: با توجه به اینکه دو کشور ایران و سومالی مشترکات خوبی با هم داشته اند می توانند در کنفرانس های بین المللی از جمله ITU رایزنی های دوجانبه داشته باشند؛ در همین حال برخورداری از بخش خصوصی در اجرای پروژه های ICT بین دو کشور ضروری است و ایران آمادگی دارد در زمینه صادرات محصولات نرم افزاری و سخت افزاری رایزنی های متقابل با سومالی داشته باشد.

در این دیدار که وزیر پست و ارتباطات سومالی با بیان اینکه تشدید امنیت در کشور سومالی از طریق گسترش IT ، مخابرات و شبکه های امنیتی قابل انجام است افزود: تشکیل بازار مشترک بین دو کشور در زمینه ICT بسیار حائز اهمیت است.

غولد حسین قاسم بر اهمیت مسائل بانکی و انجام آن از طریق اینترنت، IT و ارائه تسهیلات برای مردم سومالی تأکید کرد و گفت: در زمینه IT و ارتباطات اینترنتی می توانیم با هم همکاری داشته باشیم؛ استفاده از فرودگاهها، ارسال هوایی مرسولات پستی و برخورداری از امنیت در کشورها حائز اهمیت است و مدیریت اینترنت از الزامات برخورداری از IT در هر کشور است.

وی همچنین خواستار تبادل علمی بین دانشگاههای کشور و افزایش دانش بین ایران و سومالی شد.

به گزارش مهر، وزیر پست و ارتباطات کشور سومالی برای شرکت در اجلاس غیرمتعهدها به ایران سفر کرده است.