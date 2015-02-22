توزیع ششمین بسته عیدانه فرشتگان رحمت از ۱۹ اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرح ناز رافع رئیس سازمان داوطلبان خبر از افزایش حمایت خیرین و داوطلبان هلال احمر از اقشار ضعیف و نیازمند خبر داد و گفت: مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته است که چه اقلامی به خانواده‌ها داده شود و از ۱۹ اسفند توزیع آن آغاز می شود.

وی با تاکید بر اینکه این سازمان جهت گیری توزیع این بسته ها را کاملا هدفمند برنامه ریزی کرده است، بیان داشت: خانواده‌هایی که در مناطق محروم روستایی و شهری بالاخص کودکان و زنان بی سرپرست و بدسرپرست، خانواده زندانیان، زنان سرپرست خانوار از قبل شناسایی شده‌اند ، از بسته عیدانه جمعیت هلال احمر بهره‌مند خواهند شد.

رافع، تکمیل فرم اطلاعات فردی برای هر نیازمند و نگهداری در آرشیو اطلاعات جمعیت شهرستان و استان، دعوت به حضور مستقیم خیرین و توزیع مستقیم بسته های اهدایی، بن کالا و توزیع آن بین نیازمندان، اطلاع رسانی اختصاصی به مسئولین و مقامات استانی، خیرین، هنرمندان، ورزشکاران و... و همچنین ارسال دعوت نامه به خیرین و نیکوکاران حقیقی و حقوقی (موسسات مالی، تجاری، کارخانجات، اصناف، موسسات و خیریه های مردم نهاد را به عنوان گام های آغازین اجرای این برنامه عنوان کرد و افزود: این سازمان برای تأمین اعتبار برنامه مذکور از محل کمک های نقدی و غیرنقدی مردمی، استقرار صندوق های جمع آوری کمکهای مردمی و دستگاه کارتخوان در کلیه مراکز و شعب جمعیت هلال احمر تمامی استان ها به ویژه خانه های داوطلب و اختصاص شماره حساب اختصاصی ۹۹۹۹۹ جمعیت هلال احمر نزد بانک ملت را برای سهولت دسترسی مردم نیکوکار جهت مشارکت را در نظر گرفته است.

وی گفت: همچنین پیش بینی شده است در صورت نیاز بازارچه های خیریه با ارائه محصولات استانی و همایش باران مهربانی به منظور اختصاص عواید فروش آن به نفع برنامه فرشتگان رحمت در سراسر کشور برپا شود.

رئیس سازمان داوطلبان با اشاره به میزان اعتبار ریالی بسته های عیدانه گفت: ارزش ریالی این بسته ها حداقل یک میلیون ریال برای بهره مندی خانوار ۴ نفره تعیین شده و تمامی داوطلبان، نیکوکاران و مردم شریف می توانند به صورت پرداخت نقدی، تهیه اقلام بسته ها اعم از البسه، پتو، کیف، کفش نو و غیر مستعمل، مواد غذایی تازه و سالم (بدون انقضای تاریخ مصرف)، مواد شوینده، بهداشتی و اهدای آنها به سازمان ها، نهادهای مردمی، موسسات خیریه، مجامع و محافل مذهبی و یا حتی تحت پوشش قرار دادن خانواده های نیازمند به صورت مستمر و مقطعی در این برنامه خداپسندانه مشارکت کنند.

رافع خاطر نشان کرد: میزان مشارکت مردمی در این برنامه طی سال های پیشین موید این مطلب است که این رقم از رشد قابل توجهی برخوردار است و برآورد می شود امسال نیز با بهره گیری از ظرفیت های تبلیغاتی و تمهیدات اتخاذ شده، بیش از ۲۵۰ هزار خانواده مشمول دریافت این عیدانه شوند.

وی با تأکید بر اینکه سیاست سازمان داوطلبان علاوه بر حمایت معیشتی از خانواده های کم برخوردار در این برنامه، نهادینه کردن فرهنگ انفاق و دستگیری از محرومان جامعه، ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی نیازمندان با حفظ کرامت انسانی، تامین احترام خانواده های نیازمند و زنان سرپرست خانوار و نیز هویت بخشی به فعالیت های داوطلبان است ، تصریح کرد: جشن‌های ملی همچون نوروز نقش مؤثری در تقویت رفتارهای سودمند اجتماعی و حفظ آن در طول زمان‌های مختلف دارد و هدف از برگزاری آن نشان دادن همبستگی و مسئولیت اجتماعی عمومی از طرف عده‌ای از مردم به کل جمعیت جامعه است. بنابراین رفتارهای سودمند اجتماعی تقویت‌کننده فرهنگ، ارزش و هنجارهای جامعه به شمار می‌روند.