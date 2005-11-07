نخست وزير انگليس: بايد مخالفان رژيم ايران را تقويت كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از آسوشيتدپرس ، بلر در كنفرانس خبري ماهانه خود ادعا كرد :"ما مي دانيم كه ايران در سراسر خاورميانه از تروريسم حمايت مي كند و اين مسئله بايد متوقف شود ".

نخست وزير انگليس كه به تازگي از دولت ايران با واژه "رژيم" ياد مي كند همچنين مدعي شد : " نگراني عميقي از رژيم ايران در تمام دنيا وجود دارد اما دنيا فعلاً آنان را پذيرفته است ".

بلر كه در هفته هاي اخير همنوا با ديگر مقامات انگليسي بيشترين مواضع را برضد كشورمان اتخاذ كرده است ادعا كرد : " آنچه كه ايران انجام مي دهد ممانعت از پيشرفت سياسي درخاورميانه و ديگر نقاط است".

نخست وزير انگليس همچنين به ثبات رسيدن عراق و پياده شدن دموكراسي در اين كشور را تنها عاملي دانست كه مي تواند ايران و سوريه را به تغيير شيوه وادار سازد.

وي گفت : " دليلي كه ايران و سوريه تمام تلاش خود را براي بي ثبات كردن اوضاع در عراق به كار مي برند اين است كه مي دانند اگر به عراق اجازه داده شود تا به عنوان كشوري مسلمان و قدرتمند اما با حكومتي دموكراتيك و سكولار پاي بگيرد در اين صورت بحث هايي بين مردم ايران و سوريه بوجود خواهد آمد و آنان خواهند گفت كه چرا ما چنين دموكراسي نداشته ياشيم؟ و چرا ما حقوق بشر و حقوق مدني درست و مناسبي نداشته باشيم ".

بلر در ادامه افزود: جامعه بين الملل بايد موضعي متحد اتخاذ نمايد و در مقابل اقدامات ايران شيوه هائي را براي تقويت گروه هاي مخالف رژيم اين كشور پيدا كند. البته تقويت گروه هاي مخالف تنها هدف در ايران نيست.

نخست وزير انگليس همچنين مدعي شد : به استثناء عده اي، مردم ايران مي دانند كه كاري را كه رژيم انجام مي دهد مانند حمايت از تروريسم ، دخالت در عراق و برنامه هاي هسته اي براي جامعه بين المللي كاملاً غيرقابل پذيرش است.

توني بلر از ايران خواست تا به درخواست هاي بين المللي براي رفع نگراني هاي اين جامعه از برنامه هاي هسته ايش اهميت بدهد و به مسئوليت هاي خود دراين زمينه عمل كند و به محدوديتها و تعهدات آژانس بين المللي انرژي اتمي وفادار باشد و به آنها عمل نمايد.