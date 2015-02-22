همکاری با یونسکو فرصتی برای ایجاد توسعه پایدار در رشت است

عباس صابر در گفتگو با خبرنگار مهر حضور هیات یونسکو در رشت را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه بحث توسعه پایدار در دنیا امری مهم و جاافتاده است مطمئنا رسیدن رشت به توسعه پایدار نیز مهم است و رسیدن به این شاخصه ها با معرفی هر چه بیشتر و بهتر رشت به دنیا امکانپذیر است.

وی با اشاره به پیوستن رشت به شبکه شهرهای خلاق گفت: پیوستن رشت به شبکه شهرهای خلاق در حوزه غذا مطمئنا گامی مهم برای شناساندن ظرفیت های این شهر به مردم دنیاست و تعامل و همکاری هر چه بیشتر با یونسکو ما را به این مهم نزدیک تر می کند.

صابر افزود: اگر طرح ارائه شده به نمایندگان یونسکو که طی دو روز گذشته در رشت انجام شد مورد تایید یونسکو قرار گیرد مطمئنا در جهانی شدن رشت و جلب گردشگران خارجی تاثیر قابل توجهی می گذارد.

وی با بیان اینکه صنعت گردشگری از درآمد قابل توجهی در دنیا برخوردار است گفت: در صورت پیوستن رشت به شبکه شهرهای خلاق در حوزه غذا، مزایای بسیاری برای استان و رشت رقم خواهد خورد.

رییس شورای رشت افزود: تاثیر این اقدام علاوه بر معرفی هر چه بیشتر رشت، توسعه اقتصادی قابل توجیه را نصیب رشت و استان خواهد کرد.

وی با اعلام آمادگی همکاری با مدیران شهرهای دیگر استان برای تعامل بیشتر با سازمان یونسکو گفت: ظرفیت های متعددی طی این روزها برای معرفی هر چه بیشتر رشت و شهرهای دیگر استان از سوی نمایندگان یونسکو مدنظر قرار گرفته است که مستلزم اقدامات سازمان ها و دستگاه های مربوطه است.با این وجود شورای شهر آمادگی لازم برای همکاری با مدیران دستگاه های مختلف را در این زمینه دارد.



