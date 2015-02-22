۱۳ میلیون متر مکعب برف روبی در راههای استان قزوین انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حق لطفی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهار داشت: طی عملیات برف روبی که توسط عوامل این اداره صورت گرفت به مقدار

هفت هزار و ۲۱۸ تن ماسه و نمک در طول عملیات راهداری مصرف شد.

وی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات راهداران بیان کرد: خوشبختانه در پی بارش رحمت الهی، با برنامه ریزی های به عمل آمده و تلاش شبانه روزی راهداران، کلیه راه های شریانی و اصلی حوزه استحفاظی اداره کل راه و شهر سازی استان قزوین که کریدور ارتباطی استان های غربی و شمالی کشور به شمار می آید در تمامی ساعات باز و مساعد تردد نگاه داشته شد.

این مسئول در رابطه با وضعیت راه های استانی نیز ادامه داد: اغلب راه های روستاهایی که در پی بارش برف مسدود شده بود، بازگشایی شد و عملیات برف روبی و بازگشایی بقیه راه های روستایی نیز با وجود یخبندان پس از بارش برف و بارش مجدد برف کماکان ادامه دارد.

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در پایان افزود: از همه هموطنان عزیز درخواست می کنیم از انجام سفرهای غیرضروری در هنگام بارش برف خودداری نمایند و پیش از انجام سفرهای ضروری نیز ضمن تجهیز وسایل نقلیه خود، از آخرین وضعیت راه ها با استفاده از سامانه گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راههای اداره کل راه و شهرسازی استان اطلاع کسب و سپس اقدام به سفر کند.