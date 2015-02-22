به گزارش خبرگزاری مهر آیت الله شهرستانی نماینده آیت الله سیستانی در ایران در دیدار با دبیر کل، اعضای شورای مرکزی و هیات اجرایی حزب موتلفه اسلامی اظهار داشت: ما در جامعه ای هستیم که مشکلات زیاد و دشمن سعی می کند ضربه خود را به ما بزند و باید بدانیم جلوی دشمن چگونه چاره اندیشی کنیم .

وی افزود: متاسفانه الان شعارهای که برای انجام برنامه های فرهنگی داده می شود اکثریت آن در حد شعار است.

آیت الله شهرستانی تصریح کرد: دشمن سعی می کند با اختلاف میان شیعه و سنی کار کند و ضربه بزند و باید آگاهانه حرکت کرده و برنامه ریزی دقیق انجام دهیم تا وحدت جهان اسلام حفظ شود.

وی افزود: افراط و تفریط در جامعه وجود دارد و هر کس در مقابل خداوند متعال مسئول اعمال خود است. ما پیرو مکتب اهل بیت (ع) هستیم و باید به منش اهل بیت رفتار کنیم. افراط و تفریط جایی در اسلام ندارد.

نماینده آیت الله العظمی سیستانی با تاکید بر ضرورت کار فرهنگی و تقویت رسانه ها ضمن تقدیر از فیلم محمد(ص) اظهار داشت: فیلم آقای مجید مجیدی در مورد زندگی پیامبر اکرم (ص) فیلم بسیار قوی است . این کارگردان دانش بسیار قوی ای دارد و این مساله نشان می دهد ما می توانیم کار کنیم.

وی با تاکید بر اینکه رسانه رکن چهارم است افزود: یکی از مهمترین مسائلی که باید کار شود تقویت رسانه است. رسانه های ما در حال حاضر متاسفانه ضعیف هستند و امروز در دنیا رسانه از جایگاهی برخوردار است که با آن انقلاب ایجاد می کنند. باید به موضوع رسانه ها و تقویت رسانه ها توجه جدی شود.

آیت الله شهرستانی تصریح کرد: باید با توجه به مسائل شرعی از ظرفیت و جذابیت رسانه استفاده کنیم و در مقابل غول های رسانه ای دشمن بایستیم.

وی با تاکید بر ارتباطات با جهان اظهار داشت: یکی از مشکل ترین مسائل تحریم کردن کشور ها است ،باید انقلاب اسلامی صادر شود . باید همه گروهها و نیروهایی که دلشان برای اسلام می تپد با هم کار کنند اما نباید در مسائل مختلف رنگ سیاسی بخورد. فکر و عقل ایرانی در دنیا می تواند کارساز باشد و باید استفاده شود.

وی با تاکید بر اینکه شعار اسلام تندی نیست گفت: ائمه اطهار (ع) هیچگاه با تندی و افراط و تفریط برخورد نمی کردند بلکه شیوه آنها اعتدال بود.

همچنین در این دیدار محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی نیز ضمن ارائه گزارشی از روند برنامه های این حزب به تشریح چشم انداز ۱۵ ساله حزب موتلفه اسلامی پرداخت.

همچنین دبیر کل، برخی اعضای شورای مرکزی و هیات اجرایی حزب موتلفه اسلامی از کارگاه ساخت ضریح مطهرحرمین عسکریین بازدید و در جریان کم و کیف ساخت این ضریح قرار گرفتند.