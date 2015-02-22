سه میلیون هم در حساب نفت نیست/ شاید سفرمان به ازبکستان لغو شود!

به گزارش خبرنگار مهر، منصور قنبرزاده با اشاره به مشكل اعزام تيم فوتبال نفت به ازبكستان عنوان كرد: ذهنم معطوف به مشكل اعزام تيم به ازبكستان است. مشكل نقدينگي داريم و قرار بود سفرمان چارتري باشد كه شركت هواپيمايي موافقت نكرد

وی افزود: مشكل پخش تلويزيوني هم وجود دارد و اسپانسر نتوانست به تعهدات خود عمل كند و به احتمال زياد سفر تيم به ازبكستان كه قرار بود ساعت 22 امشب باشد لغو شد. نرفتن ما به ازبكستان تبعات دارد و وزير بايد فكري كند.

قنبرزاده در پاسخ به این پرسش که چرا وزارت نفت به تیم شما کمک نمی کند گفت: به دلیل اینکه فوتبال حرفه‌ای است وزارت نفت هم نمي‌تواند كاري كند. متاسفم كه به احتمال قوي نفت در اولين بازي خود نمي‌تواند حضور داشته باشد. چرا که حتي سه ميليون هم در حساب باشگاه پول نيست.

مدیرعامل باشگاه نفت تهران در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه كفاشيان گفته قيمت نفت بالا رفته و اين تيم مشكل مالي نخواهد داشت گفت: كفاشيان روحيه خوبي دارد و همه چيز را به شوخي مي‌گيرد و اين لطف الهي شامل حالش شده است.