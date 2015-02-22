نقاط مستعد ایجاد پارکینگ موقت درکردستان مشخص و ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قادری بعدازظهر امروز یکشنبه در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفرنوروزی کردستان در سنندج گفت: پایه و اساس سیاست های ستاد ارائه خدمات مطلوب به مسافران نوروزی و رضایت مندی آنها در این حیطه است.

وی دستور تشکیل کمیته های تخصصی توسط ستاد مرکزی خدمات سفر به استانداری های سراسر کشور را اقدامی خلاقانه خواند و عنوان کرد: تمامی اعضای این کمیته های در استان موظف به انجام اقدامات برمبنای شرح وظایف اعلام شده هستند.

وی بر ساماندهی فضا ومبلمان شهری در آستانه فرارسیدن ایام عید نوروز تاکید کرد و ادامه داد: در اواخر اسفندماه هم چون سنوات گذشته باید از امکانات تمامی دستگاه های اجرای برای برگزاری مانورهای ویژه طرح های نوروزی استفاده شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان افزود: برپایی نمایشگاه ها و برگزاری جشنواره های مختلف، استقرار واحدهای امداد و نجات، پایگاه های اطلاع رسانی و راهنمایی مهمانان نوروزی و آماده سازی و بهسازی اماکن تاریخی از جمله مسائلی است که باید مدنظر اعضای ستاد و کمیته های تخصصی قرار گیرد.

قادری بیان کرد: دانشگاه های سطح استان هم باید در راستای فراهم کردن امکاناتی برای اسکان مهمانان نوروزی با ستاد همکاری کنند.

وی عنوان کرد: ساماندهی چادرهای هلال احمر، جایگاه های سوخت، نظارت مستمر بر ناوگان حمل ونقل عمومی، برپایی سفره های هفت سین و رسیدگی به تابلوی های معرفی مسیرها اعم از داخل شهر و خارج شهر از دیگر مواردی است که باید به آن توجه شود.

وی مسئولیت رسیدگی به تامین پارکینگ موقت در شهرها را به دفترفنی استانداری واگذار کرد و گفت: نقاطی را که در شهرهای استان استعداد تبدیل به پارکینگ برای ایام موقتی هم چون تعطیلات نوروز را دارند مشخص و ساماندهی کنید.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان بیان کرد: در تعطیلات نوروز در شهری هم چون بانه به دلیل تعداد زیاد مسافران تمامی معابر و خیابان ها به شکل پارکینگ در می آیند و این امر چهره و فضای شهر را زشت می کند و در تردد وسایل نقلیه و حتی عابران هم اختلال ایجاد می شود لذا باید به صورت ویژه امسال به این مسئله رسیدگی شود.