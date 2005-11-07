نماينده كنفدراسيون فوتبال آسيا از ورزشگاه نقش جهان اصفهان بازديد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" اين بازديد بنا به درخواست فدراسيون فوتبال ايران ازكنفدراسيون فوتبال آسيا مبني بر ميزباني رقابتهاي فوتبال نوجوانان سال 2007 و معرفي ورزشگاه نقش جهان بعنوان يكي از ورزشگاههاي محل بازي صورت گرفت.

دراين بازديد كه علي اكبر ابرقويي نژاد رئيس هيات فوتبال استان اصفهان، لاچياني معاون ورزشي اداره كل تربيت بدني استان و طغياني مديرعامل موسسه ورزشگاه بزرگ و ديگر مسئولين ورزشي استان حضور داشتند، نماينده كنفدراسيون فوتبال آسيا ازكليه قسمتهاي ورزشگاه بازديد به عمل آورد.

همچنين رئيس هيات فوتبال استان توضيحات كاملي پيرامون اين ورزشگاه ارائه داد. علي اكبر ابرقوئي نژاد با بيان اينكه ورزشگاه نقش جهان تاكنون ميزبان دو دوره بازيهاي جام باشگاههاي آسيا بوده، اصفهان را شهر مستعد دربرگزاري اين بازيها ذكركرد.

سيف الدين چند فيلم و CD از ورزشگاه نقش جهان وهمچنين بازيهاي آسيايي برگزارشده در اين ورزشگاه را براي ارائه نظرنهايي ميزباني ازمسئولان اين ورزشگاه دريافت كرد.

اين مقام مسئول از امكانات زمينهاي تمريني پيشنهاد شده براي رقابتهاي بازيهاي آسيايي ازجمله زمين چمن ورزشگاه پلي اكريل و ورزشگاه تختي هم بازديد بعمل آورد. وي همچنين از امكانات هتلهاي اصفهان درجهت استقرارتيمهاي شركت كننده، كادر اجرائي و خبرنگاران بازديد كرد.

لازم به ذكر است كه بنگلادش هم يكي ديگر ازكشورهاي خواستار ميزباني اين رقابتهاست كه درنهايت كنفدراسيون فوتبال آسيا پس از ارائه گزارشات نمايندگان خود نظرنهايي را پيرامون كشورميزبان مسابقات نوجوانان آسيا سال 2007 ميلادي اعلام مي كند.