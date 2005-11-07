استراو : ايران بايد تمام فعاليت هاي هسته اي را متوقف كند

به گزراش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري رويترز، استراو كه در نشست وزيران امور خارجه اتحاديه اروپايي در بروكسل شركت كرده است در كنفرانسي خبري ضمن اشاره به نامه اي كه ازعلي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران خطاب به سه كشور اروپايي همچنين گفت : درباره تحريم ايران هنوز بررسي نشده و در آينده هم قصد نداريم اين مساله را بررسي كنيم.

اظهارات اين مقام انگليسي كمي پس از اظهارت توني بلر نخست وزير مطرح شد كه گفت :برنامه هاي هسته اي رژيم ايران براي جامعه بين المللي كاملاً غيرقابل پذيرش است.

استراو افزود : " آنچه كه مايليم مشاهده كنيم اين است كه ايران به قطعنامه هاي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي كه در سپتامبر گذشته تصويب شد عمل كند.

بلر نيز از ايران خواسته است تا براي رفع آنچه كه وي از آن به نگراني هاي جامعه بين المللي از برنامه هاي هسته اي ايران ياد كرد اهميت بدهد به درخواست ها و مسئوليت هاي خود دراين زمينه عمل كند و همچنين محدوديت ها و تعهدات آژانس بين المللي انرژي اتمي وفادار باشد.

وزير امورخارجه انگليس پيش از اين اعلام كرده بود كه اتحاديه اروپا در حال بررسي پيشنهاد ايران مبني براز سرگيري مذاكرات هسته اي است و به زودي به آن پاسخ خواهد داد .



استراو كه در بروكسل ميزباني نشست وزراي امور خارجه اتحاديه اروپايي را برعهده دارد، در جمع خبرنگاران گفت : ما اين نامه را با دقت مورد بررسي قرار مي دهيم .

وي نيز با اشاره به قطعنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره برنامه هسته اي ايران اظهارداشت : ايراني ها طبق تعهدات خود ملزم به دادن پاسخ مثبت به قطعنامه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي كه در اواخر سپتامبر به تصويب رسيد، مي باشند و از آنها توقع داريم كه اين كار را انجام دهند .

استراو همچنين خاطر نشان كرد كه در اين بين، نشست هاي غير رسمي با حضور ايراني ها برگزارخواهد شد .