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۳ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۵۶

از سال آینده/

دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع دکترا در افغانستان دانشجو می پذیرد

دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع دکترا در افغانستان دانشجو می پذیرد

مشهد- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان گفت: برای نخستین بار این دانشگاه تصمیم دارد تا نسبت به پذیرش دانشجو در مقطع دکترا از بین فارغ التحصیلان افغانی اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل رحیمی ظهر امروز در حاشیه بازدید محمد عثمان بابری سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان از دانشگاه ازاد مشهد بیان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی برای نخستین بار در افغانستان اقدام به راه اندازی رشته های علوم سیاسی و محیط زیست در مقطع دکترا کرده است.

وی ادامه داد: در این راستا مجوزهای لازم  اخذ و پذیرش دانشجو در این رشته ها از سال تحصیلی آینده  آغاز خواهد شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان بیان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۸۹ در افغانستان با حمایت جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در این کشور مشغول به فعالیت است.

وی افزود: بیش از ۱۵۰ دانشجو در رشته های حقوق، علوم سیاسی، مدیریت بازرگانی و در مقطع کارشناسی ارشد در حال تحصیل در این دانشگاه هستند.

رحیمی نیاز علمی جامعه افغانستان را در رشته های علوم پایه و مهندسی عنوان کرد و گفت: هدف ما علاوه بر ارتقاء و توسعه رشته های موجود این دانشگاه در افغانستان، توجه به نیازهای علمی این کشور و توسعه رشته های دانشگاهی در زمینه علوم پایه و مهندسی است.

گفتنی است سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان ظهر امروز ضمن ادای احترام به شهدای دانشگاه آزاد، از دانشکده های مهندسی، حقوق و مجتمع علوم انسانی و مسجد این دانشگاه بازدید کرد.

 

کد مطلب 2504195

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