تداوم بارش در بیشتر نقاط کشور/ تهران سردتر می شود

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: امشب برای جنوب غرب، دامنه‌های جنوبی و مرکزی زاگرس، سواحل دریای خزر، مرکز، جنوب و نیمه شرقی کشور و با شدت ضعیف‌تری برای غرب و شمال غرب کشور به تناوب بارش باران، رعد و برق، وزش باد و در مناطق سردسیر بارش برف پیش‌بینی می‌شود که در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی و فارس شدیدتر خواهد بود.

وی با بیان اینکه امشب در پاره‌ای نقاط شرق و جنوب شرق کشور وزش باد شدید همراه با گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود، اظهار داشت: در برخی مناطق جنوب غرب و جنوب کشور وزش باد شدید خواهیم داشت که وقوع گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در این نواحی دور از انتظار نیست.

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: فردا میزان ابرناکی در نیمه غربی کشور کاهش می یابد و بارش در استان‌های واقع در شرق دریای خزر، ارتفاعات البرز شرقی، شمال شرق، شرق و جنوب شرق و به صورت پراکنده در جنوب کشور ادامه می‌یابد و روز سه‌شنبه برای شمال شرق کشور بارش پراکنده خواهیم داشت و از اواخر وقت سه‌شنبه در نیمه غربی کشور افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وظیفه، دریای خزر در روز یکشنبه و خلیج فارس و دریای عمان در روزهای یکشنبه و دوشنبه و صبح سه‌شنبه مواج خواهند بود.

مدیرکل پبش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسییادآور شد: فردا آسمان تهران کمی ابری در ارتفاعات افزایش ابر و گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود کمینه و بیشینه دما در این روز به -۳ و ۸ درجه سانتیگراد خواهدرسید .