تصميم اخير شوراي بورس براي خريد سهام با اختيار فروش تشريح شد

دبير كل بورس اوراق بهادر تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" منظور وزير اقتصاد و دارايي از قابليت تبديل سهام افردا به اوراقي مانند اوراق مشاركت را طرح مسئله "فروش سهام با اختيار فروش" عنوان كرد و گفت: منظور از اين ابزار اين است كه اشخاص حقوقي معتبر مي توانند سهام را بفروشند و همراه با اين فروش، "اختيار فروشي" نيز به خريدار بدهند.

وي افزود: يعني خريدار مي تواند در تاريخي در آينده سهام را به فروشنده باز پس فروشد و قيمت معيني را دريافت كند. بدين ترتيب خريدار "سهام با اختيار فروش" نوعي تضمين دارد كه در آينده ، اصل پول و سود معيني قابل دريافت است. از اين رو شايد اشاره به اوراق مشاركت از طرف وزير محترم از اين رو بوده باشد.

عبده اظهار داشت:البته خريدار"سهام با اختيار فروش" اختيار دارد و متعهد نيست كه درآينده سهام را حتما بفروشد. بديهي است اگر قيمت در تاريخ آتي بالاتر از قيمت تعيين شده در اختيار فروش باشد خريدار "سهام با اختيار فروش" از اختيار خود استفاده نمي كند. اما اگر قيمت پايين تر باشد از اختيار خود استفاده مي كند.

وي در توضيح اين مطلب مثال زد: به عنوان نمونه فرض كنيد فردي سهام الف را با "اختيار فروش" به قيمت دو هزار ريال امروز مي فروشد و به خريدار اختيار مي دهد كه در سال آينده به قيمت دو هزار و 150 ريال، آن را به وي بفروشد، حال اگر در سال آتي نرخ سهام مثلا دو هزار و 400 ريال شد، خريدار "سهام با اختيار فروش" از اختيار خود استفاده نمي كند، اما اگر قيمت دو هزار و 100 ريال بود، از اختيار خود استفاده كرده و سهام را به نرخ دو هزار و 150 ريال به فروشنده بازپس مي فروشد.