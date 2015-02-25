رفتار یك بام و دو هوای سعید عبدولی!

به گزارش خبرنگار مهر، روزی كه اعلام شد مردان المپیكی كشتی فرنگی ایران تمایلی برای حضور در تركیب تیم ملی در جام جهانی تهران ندارند،‌ تكلیف سه ملی پوش المپیكی غایب كاملا مشخص بود، اما سعید عبدولی با رفتار و تصميمات عجیب خود نشان داد، هدف خاصي را دنبال مي كند.

قصد توجیه غیبت این نفرات در جام جهاني را نداریم،‌ اما حمید سوریان از ماهها قبل، بارها اعلام كرد شرایط لازم برای حضور در جام جهانی را ندارد و بعید است كه در این میدان حضور یابد. امید‌نوروزی، ملی پوش همیشه منتقد و گله‌مند كشتی فرنگی هم از هفته‌ها قبل از جام جهانی طبق عادت همیشگی خود، ‌ساز مخالف كوك كرد و در گفتگو با رسانه‌ها صراحتا گفت به دلیل بی توجهی مسئولان ،‌ تمایلی به حضور در جام جهانی تهران ندارد.

تكلیف قاسم رضایی و غیبت او هم به نوعی برای كادر فنی روشن بود، ‌چراكه این قهرمان طلایی المپیك هم در روزهای پایانی اردو از ناحیه كتف احساس ناراحتی و مصدومیت كرد و تا شورای پزشكی به صحت و سقم این موضوع بپردازد و تصمیمی برای او بگیرد، رقابتهای ‌جام جهانی تهران آغاز شد و به اتمام رسید!

اما در این بین، غیبت سعید عبدولی و شانه خالی كردن این فرنگی‌كار در جام جهانی و دلايل و نحوه آن، بسيار عجیب و سوال برانگیز بود. عبدولی كه بعد از بدشانسی‌های سریالی در بازیهای المپیك 2012 لندن و بازیهای آسیایی 2014 اینچئون به چهره‌ای قابل ترحم و تشنه مدال، بدل شده بود،‌ بعد از حضور در لیگ جهانی كشتی فرنگی در آبادان اعلام كرد برای جبران مافات از حضور در هیچ میدانی نخواهد گذشت.

فرنگی‌كار خوزستانی با این رفتار به اهالی كشتی و حتی كادر فنی القا كرد، پای ثابت تركیب تیم ملی در جام جهانی خواهد بود و تشنه جبران ناكامی است،‌ ولی در عمل در هیچكدام از سه اردوی آماده سازی تیم ملی حضور نیافت و به رغم دعوت كادر فنی،‌ هر بار از آمدن به خانه كشتي شانه خالی كرد. درست در روزهایی كه حتی كادر فنی و مربیان تیم ملی هم از این وضعیت خسته شده و خط قرمز بر نام او كشیدند، عبدولی دوباره ندای بازگشت سر داد و با اظهار ندامت از رفتار خود بصورت كتبی و شفاهی درخواست كرد فرصت دیگری به او داده شود. جالب آنكه در عین انتقادات فراوان از كادر فنی تیم ملی برای عدم برخورد قاطع مربيان با اين فرنگر‌كار،‌ فرصت دیگری به او داده شد، ‌اما عبدولي دوباره بعد از چند روز اما و اگر و سپس دریافت جوایز نقدی مراسم تجلیل ریاست جمهوری از ورزشكاران ملی،‌ دوباره از دسترس مربيان خارج شد!

این رفتار عبدولی اين شائبه را بوجود آورد كه شايد چراغ سبز او برای بازگشت به تیم ملی و اعلام آمادگی اش برای جبران رفتار غیرحرفه ای قبلي، تنها به خاطر دریافت جوایز نقدی بوده و در نهايت زمانی هم كه به خواسته‌های خود رسید، ‌بهتر دید همان سیاست یك بام و دوهوای خود را ادامه دهد.

آنچه مسلم است تنها راه ریشه‌كن كردن پديده قهرمان سالاری و اعمال نظر ورزشكاران برای كادر فنی و فدراسیون،‌ بها دادن به جوانان و میدان دادن به نسل جدیدی است كه شاید بر خلاف قهرمانان كنوني از كسب موفقیت و شهرت اشباع نشده و همچنان تشنه افتخارآفرینی و فتح سكوهای جهانی و المپیك هستند.