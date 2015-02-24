علیرضا زاکانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به انتشار نام وی و برخی دیگر از نمایندگان در برخی از سایت‌ها و شبکه های اجتماعی و ادعای اینکه این فهرست مربوط به اسامی نمایندگان دریافت کننده پول از محمدرضا رحیمی است، اظهار داشت: این مسئله از اساس کذب است؛ ما در تمام عمرمان از این پول‌ها از کسی نگرفته ایم، به ویژه از اشخاصی مانند آقای رحیمی که نسبت ما با وی معلوم است.

وی افزود: کسانی را هم که من می‌شناسم و اسمشان در این فهرست آمده، نه تنها پول نگرفته‌اند، بلکه آنها در مجلس هفتم به خاطر توزیع پول با رحیمی برخورد کرده‌اند؛ از جمله آنها دکتر حداد عادل است که به خاطر کار زشتی که آقای رحیمی داشت انجام می‌داد، با او برخورد کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: با توجه به این مسائل، من این فهرست را پیگیری کردم و دیدم اولین بار این اسامی را «سحام نیوز» منتشر کرده که با فرزند آقای کروبی مرتبط است؛ پس از ۴۸ ساعت این خبر را برداشتند، اما سایت‌های ضد انقلاب و شبکه های داخلی این فهرست را منتشر کردند.

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زاکانی ادامه داد: من معتقدم این حرکت یکی از کارهای سبک سیاسی است که با ابتذال و بی‌اخلاقی به جای مردانگی و شفافیت در عرصه سیاسی دنبال می‌شود، لذا با آقای حداد عادل و حجت الاسلام ابوترابی فرد و سایر نمایندگان صحبت شد تا نامه ای را به دستگاه قضایی بنویسیم و بخواهیم که مسئله این فهرست ادعایی را بررسی و به مردم شفاف اعلام کنند؛ اصل ماجرا معلوم است که آقای رحیمی چنین خطایی کرده و به خاطر همین خطا نیز امثال ما با او برخورد کردیم، اما عجیب است که اسامی ما را در این لیست گذاشته‌اند.

وی با اشاره به پیشینه این موضوع گفت: در رابطه با انتخابات مجلس هشتم، جبهه متحد اصولگرایان در سطح کشور متصدی کار بود و من نیز یک نفر از ۱۱ نفر عضو شورای مرکزی این جبهه بودم. در آن شورا کسانی مثل مرحوم آیت الله خوشوقت (ره)، مرحوم عسگراولادی، دکتر حدادعادل و حجت الاسلام ابوترابی بودند و من و آقای حسین فدایی نیز به نمایندگی از جمعیت ایثارگران و جمعیت رهپویان در آنجا حضور داشتیم.

زاکانی ادامه داد: من هیچ وقت به خاطر ندارم که حتی یک بار نام آقای رحیمی در بین ما ۱۱ نفر مطرح شده باشد، چه برسد به اینکه مسئله دریافت پول از او مطرح شده باشد؛ حتی اولین باری که آقای احمدی‌نژاد قبل از انتخابات مجلس هشتم از ۳۰ نفر از اصولگرایان برای جلسه ای دعوت کرد و همان جلسه پایه جبهه متحد شد، در آنجا دیدیم که آقای احمدی نژاد، رحیمی را هم دعوت کرده است؛ بعد از جلسه من با آقای فدایی مشورت کردم که در پی آن، وی نزد احمدی نژاد رفت و گفت که اگر رحیمی باشد ما دیگر نمی‌آییم، حالا خیلی عجیب است که اسم ما را که نسبتمان با آقای رحیمی شفاف و معلوم است، در این لیست ادعایی نوشته‌اند.

سناریوسازی سیاسی برای بدنام کردن مبارزه کنندگان با مفاسد

نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد: ما معتقدیم که دستگاه قضایی و امنیتی حتما باید به موضوع رسیدگی کند و شفاف به مردم اعلام کند که این ادعای ما که نه تنها پولی از رحیمی نگرفته‌ایم، بلکه مخالف او هم بوده ایم، درست است یا خیر.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی اظهار داشت: این لیست ادعایی آنقدر برای ما و دوستانمان سخیف و خنده‌آور است که نشان می‌دهد، این یک سناریوی سیاسی برای بدنام کردن بخشی از نمایندگانی است که اثبات کرده‌اند با جدیت به دنبال مبارزه با مفاسد اقتصادی و مصادیقی مثل آقای رحیمی بوده‌اند.

زاکانی خاطرنشان کرد: وقتی در مجلس هفتم نام آقای رحیمی برای ریاست دیوان محاسبات مطرح شد، قبل از رای‌گیری دو نفر در فراکسیون اصولگرایان به عنوان مخالف او صحبت کردند که من و آقای نادران بودیم؛ حالا اسم هر دوی ما را در این لیست آورده اند که این خیلی عجیب و جالب است.