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۳ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۵۸

فیصل المقداد:

پاسخ عربده کشی ترکیه را در زمان مناسب می دهیم

پاسخ عربده کشی ترکیه را در زمان مناسب می دهیم

معاون وزیر خارجه سوریه با اشاره به حمله ارتش ترکیه به سوریه و انتقال مقبره سلیمان شاه آن را عربده کشی دانست و از واکنش مناسب به این تجاوز سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، فیصل المقداد معاون وزیر خارجه سوریه گفت: تجاوز ترکیه جدید نشان عربده کشی ضد اراضی سوریه و روابط میان دو کشور است.

وی افزود: روابط دوستانه میان دولت ترکیه و داعش مشوق طرف ترکیه ای برای این تجاوز بود.

المقداد تاکید کرد: این حق ماست که از اراضی خود دفاع کنیم این تجاوز به شکل مطلوب و در زمان مناسب برخورد خواهد شد.

معاون وزیر خارجه سوریه افزود: ترکیه تاریخ را تحریف و حقایق را وارونه جلوه می دهد.احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه دستش به خون سوری ها آغشته است.

کد مطلب 2504225

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