پاسخ عربده کشی ترکیه را در زمان مناسب می دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، فیصل المقداد معاون وزیر خارجه سوریه گفت: تجاوز ترکیه جدید نشان عربده کشی ضد اراضی سوریه و روابط میان دو کشور است.
وی افزود: روابط دوستانه میان دولت ترکیه و داعش مشوق طرف ترکیه ای برای این تجاوز بود.
المقداد تاکید کرد: این حق ماست که از اراضی خود دفاع کنیم این تجاوز به شکل مطلوب و در زمان مناسب برخورد خواهد شد.
معاون وزیر خارجه سوریه افزود: ترکیه تاریخ را تحریف و حقایق را وارونه جلوه می دهد.احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه دستش به خون سوری ها آغشته است.
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