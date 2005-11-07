دانش جعفري: سهام افراد به اوراقي مانند اوراق مشاركت تبديل مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر داوود دانش جعفري امروز در جمع خبرنگاران گفت : توصيه جدي من به سهامداران به خصوص سهامداران خرد اين است كه سهام خود را تا يك ماه آينده نفروشند، چرا كه پيش بيني من اين است كه متضرر مي شوند .

وي درباره افت شاخص ها تا سطح 4 رقمي شدن آن گفت : با تدابير اتخاذ شده بازار بورس به زودي بهبود خواهد يافت .

وي افزود : طي دو روز گذشته بهبود شاخص هاي بورس آغاز و اين روند تا يك ماه آينده ادامه خواهد داشت .

دانش جعفري با اشاره به يكي از اقدامات مهم صورت گرفته در بازار سرمايه خاطرنشان كرد : براساس اين تصميم تدابيري جديد را مي توان براي كساني كه تمايل به فروش سهام خود دارند، اعمال كرد .

وي در توضيح اين مطلب گفت : سهام اين افراد قابليت تبديل به اوراقي مانند اوراق مشاركت خواهد داشت تا اين افراد بتوانند درحد اين اوراق سود ببرند .

وزير اقتصاد توضيح داد: اگر سهامداران بخواهند سهامشان را بفروشند و خريداري نباشد و منجر به كاهش ارزش شود با سازوكاري كه اتخاذ شده سهام آنها به قيمت روز خريداري مي شود و به اندازه سود اوراق مشاركت در آينده‌ به آنها سود تعلق مي گيرد.

دانش جعفري ادامه داد: حتي اگر در موعد مقرر قيمت سهام بالاتري از قيمت فعلي به اضافه سود اوراق مشاركت باشد اين اختيار وجود دارد كه خود صاحب سهم سهم‌اش را بگيرد.

وي تصريح كرد : برهمين اساس ارزش سهام اين افراد با اجراي اين تدبير كاهش نمي يابد، بلكه درحد اوراق مشاركت نيز به آنها سود تخصيص مي يابد .