فیلم / پهپادهایی با نقش گارسون در رستوران سنگاپوری

به گزارش خبرگزاری مهر، در سال های اخیر، پهپادها به بخش های مختلف زندگی انسان ها ورود کرده اند که از میان آنها می توان به مواردی مانند پهپادهای پست چی یا پهپادهای آتش نشان اشاره کرد. اما اکنون پهپادهایی با نقش گارسون در رستوران های زنجیره ای سنگاپور وارد شده اند تا نقش متفاوتی را ایفا کنند.



غذاها پس از سفارش در این رستوران با کمک پهپادها به مشتریان عرضه می شوند.