احداث شبکه های سد ایوشان ۳۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

علی امید سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت شبکه های سدهای لرستان اظهار داشت: شبکه پایاب سد ایوشان چهار هزار و ۸۰۰ هکتار است.

وی به اجرای شبکه های یک و دو این سد اشاره کرد و افزود: تاکنون برای اجرای شبکه پایاب این سد ۱۲ میلیارد تومان هزینه شده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان ادامه داد: در این راستا ۳۵ میلیارد تومان دیگر نیز نیاز است تا شبکه پایاب سد ایوشان تکمیل شود.

سیفی با بیان اینکه امسال ۱.۵ میلیارد تومان در این زمینه اختصاص یافته است یادآور شد: سال آینده نیز مبلغ پنج میلیارد تومان برای اجرای شبکه پایاب این سد در نظر گرفته شده است.

وی عنوان کرد: مطابق دستور استاندار لرستان تفاهم نامه ای میان جهاد کشاورزی و آب منطقه ای منعقد شده تا در قالب برنامه سال آینده نزدیک به هزار هکتار از شبکه پایاب سد ایوشان به بهره برداری برسد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان ادامه داد: در این راستا دو کیلومتر کانال از شبکه پایاب سد ایوشان اجرایی و کار زیرسازی ۱۳ کیلومتر کانال دیگر نیز انجام شده است.

سیفی عنوان کرد: با بهره برداری از میزان شبکه های در نظر گرفته شده برای سال ۹۴ نزدیک به هزار هکتار از اراضی دیم منطقه آبی می شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۲۵ میلیون مترمکعب آب پشت سد ایوشان جمع شده است افزود: تابستان آینده این میزان آب برای آبیاری باغات و اراضی رهاسازی خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان با اشاره به حجم محدود اعتبارات شبکه های سدهای استان گفت: در صورت تامین اعتبار بخش بیشتری از شبکه سد ایوشان اجرایی شده و به بهره برداری می رسد.