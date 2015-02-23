توفیقاتی برای حل مشکل ازدواج در همدان حاصل نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی تعالی عصر یکشنبه در مجمع خیرین ازدواج شهرستان همدان با بیان اینکه در طول دوران انقلاب و در یک دهه اخیر وارد یک مرحله بغرنج از نظر تاخیر در ازدواج شده ایم که این مسئله نیاز به تحلیل دارد، اظهار داشت: همه مسئولان و دلسوزان کشور در خصوص موضوع ازدواج به نوعی ورود پیدا کرده اند تا از آسیب های اجتماعی ممکن ممانعت کنند.

وی با بیان اینکه خانواده یکی از هسته های اصلی اجتماع است که اگر قوام و دام نداشته باشد آسیب می بیند و در پی آن جامعه نیز دچار آسیب می شود، عنوان کرد: سن ازدواج جوانان بالا رفته و تاخیر در ازدواج صورت می گیرد.

فرماندار همدان با بیان اینکه معضل بالا رفتن سن ازدواج جامعه دچار حلقه های آسیب دیگری می شود، بیان کرد: مشکلاتی که در بحث ازدواج ایجاد شده فقط به خود این مسئله ختم نمی شود بلکه آسیب های متعددی در جامعه ایجاد می شود.

تعالی با بیان اینکه همه دستگاه ها به نوعی تدابیری اتخاذ کرده اند تا بتوان در سطح ملی و استانی وارد بحث ازدواج شد، ادامه داد:باید از طریق فرهنگ سازی، روشن سازی در جامعه و گسترش فرهنگ ازدواج هماهنگی در بحث ازدواج ایجاد شود تا بتوان آسیب ها را در جامعه دنبال کرد.

تعالی با بیان اینکه مسئله ازدواج موضوعی نیست که در جلسات حل شود بلکه نیاز به یک اقدام اساسی در کشور دارد، ابراز داشت: مسئله ازدواج آسیب شناسی شده اما اقدامات چندانی انجام نشده است.

وی با بیان اینکه چالش های جامعه در رابطه با ازدواج مشخص شده است اما در بحث حل ازدواج هنوز توفیقی ایجاد نشده است، بیان کرد: اگر تشکیلات منسجمی داشته باشیم که حرکت های مناسب فرهنگی انجام دهد و اقدامات همپوشانی شود شاید بتوان بخشی از مسائل و مشکلات جوانان را حل کرد.

اگر فقط به تحلیل تاخیر ازدواج پرداخته و فقط یک بعد مسئله بررسی شود به طور قطع به خطا رفته ایم

فرماندار همدان با بیان اینکه بخشی از مسئله ازدواج کمک مالی و بخش دیگر فرهنگ و فرهنگ سازی در جامعه است که باید با کمک علما و روحانیت انجام شود، ادامه داد: اگر فقط به تحلیل تاخیر ازدواج پرداخته و فقط یک بعد مسئله بررسی شود به طور قطع به خطا رفته ایم.

علی تعالی با بیان اینکه فقط نمی توان گفت مشکلات اقتصادی عامل بالا رفتن سن ازدواج شده است چراکه این مسئله در خانواده های مرفه نیز دیده می شود، عنوان کرد: جامعه در بحث ازدواج دچار مشکل شده که متاثر از فرهنگ غرب است.

وی ادامه داد: تاثیرات فرهنگی بیش از معیشت در بحث ازدواج موثر است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان نیز در ادامه با بیان اینکه طبق برخی روایات با ازدواح نیمی از دین انسان حفظ می شود، اظهار داشت: جای بحث دارد که ازدواج چه چیزی است که بر روی آن تاکید فراوان شده است.

حجت الاسلام رضا حاجی زین العابدینی با بیان اینکه باید برای موانعی که موجب بالا رفتن سن ازدواج شده کارگروه تخصصی برگزار شود، عنوان کرد: مسائلی از جمله اشتغال، مسکن و غیره موجب بالا رفتن سن ازدواج شده است.

وی با بیان اینکه یکی از فلسفه های ازدواج آرامشی است که حاصل می شود، ابراز داشت: موقوفات بستر مناسبی است تا از طرفیت آنها برای حل معضل ازدواج استفاده شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه در استان همدان دو هزار و ۶۰۰ موقوفه وجود دارد، ادامه داد: از دو هزار و ۶۰۰ موقوفه استان همدان ۷۵۰ موقوفه درآمد زا و باقی موقوفات انتفاعی هستند.

از ۷۵۰ موقوفه درآمدزا در استان تعداد کمی مرتبط با موضوع ازدواج هستند

حجت الاسلام حاجی زین العابدینی با بیان اینکه از ۷۵۰ موقوفه درآمدزا در استان تعداد کمی مرتبط با موضوع ازدواج هستند، ادامه داد: نیازهای روز جامعه را احصا کرده ایم تا افراد براساس آن وقف کنند.

وی با بیان اینکه یکی از اولویت ها برای ایجاد وقف جدید ازدواج است، ادامه داد: در دو سال اخیر شاهد ایجاد وقف هایی با نیت ازدواج بوده ایم اما تعداد از آنها هنوز به مرحله در آمد زایی نرسیده اند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه کمک های مقطعی ممکن است مشکلات چند نفر را حل کند اما باید به دنبال درآمد پایدار برای بحث ازدواج بود، عنوان کرد: اوراق وقفی با هدف ساخت دو بیمارستان تخصصی سرطان در کشور در حال ارائه است.

حجت الاسلام رضا حاجی زین العابدینی با بیان اینکه می توان از محل وجوه جمع آوری شده برای اوراق وقف کارهای بزرگی انجام داد، عنوان کرد: می توان برای کمک به ازدواج برنامه ای همانند اوراق وقفی تعریف کرد و با دریافت مجوز کار را آغاز کرد.