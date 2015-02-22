شهرداریهای هرمزگان زمينه ارائه خدمات الكترونيك را فراهم كنند

به گزارش خبرنگار مهر، بابك تراکمه عصر يكشنبه در نشستي با شهرداران استان هرمزگان با تاكيد بر اينكه برگزاري این نشست ها بايد موجب افزایش تعامل با شهرداري ها شود، عنوان كرد: برپايي اين جلسات بايد در ايجاد وحدت رویه ای ميان شهرداري ها تاثير گذار باشد چون مسائل و مشکلات مشابهی میان 37 شهرداری موجود در استان هرمزگان وجود دارد که نياز است براي حل آنها در فضای واحد مدیریتی گام برداشته شود.

وي ادامه داد: ما نیازمند این هستیم که جزیره ای فکر نکنیم و در پیگیری مطالبات شهرداری ها وحدت رویه داشته باشيم و همچنين شهرداران بايد با نمایندگان عالی دولت در شهرستان ها تعامل داشته باشند و این موضوع بسیاری جدی مورد توجه قرار گیرد.

معاون عمراني استاندار هرمزگان در ادامه خواستار تشكيل کارگروه هايي براي بررسي مشكلات شهرداري ها در هرمزگان شد و افزود: یکی از اين کارگروه ها بايد كارگروه برنامه ریزی شهرداري ها باشد.

تراكمه تاكيد كرد: همچنين شهرداری ها در هرمزگان بايد براي تحقق شهرداري الکترونیک و به وجود آوردن زمینه های ارائه خدمات الکترونیک در شهرداری ها تلاش كنند.

وي همچنين با بيان اينكه بیان و اطلاع رساني مناسب خدمات شهرداری ها مورد غفلت قرار گرفته است، تصريح كرد: شهرداري هاي استان هرمزگان باید حوزه روابط عمومی خود را تقویت و برای بیان خدمات خود برنامه ریزی اساسی انجام دهند.

معاون عمراني استاندار هرمزگان خاطرنشان كرد: همچنين تعامل شهرداران با شوراها بايد در چارچوب مقررات و قوانين باشد و شهرداران نباید مصالح مردم را فدای مصالح شخص خودشان کنند.

تراكمه در ادامه افزود: شهرداري ها بايد براي كسب درآمدهاي پایدار برنامه داشته باشند و سرمایه گذاری در جهت کسب درآمد پایدار برای شهرداری ها مورد توجه قرار گيرد.

پيگيري راه اندازي خبرگزاری مخصوص شهرداری ها و شوراها در هرمزگان

همچنين مسعود دالمن مديركل امورشهري و شوراهاي استانداري هرمزگان در اين نشست با بيان اينكه يكي از مشکلات شهرداری ها پرداخت عوارض کارگران ساختمانی بود که این مسئله با جلساتی حل شد، عنوان كرد: بودجه 94 شهرداري ها بايد در موید مقرر تصويب و در سامانه بودجه سازمان شهرداری هاي كشور ثبت شود.

وي ادامه داد: همچنين پروژه ها نبايد قبل از عقد قرارداد و طی مراحل قانونی توسط شهرداري ها انجام شود و بايد از اين كار جلوگيري شود.

مديركل امورشهري و شوراهاي استانداري هرمزگان با تاكيد بر پرداخت نیم درصد عوارض مربوط به کتابخانه ها توسط شهرداري ها، بيان داشت: در زمينه ارائه خدمات شهری مطلوب نيز کارگروه های مدیریت پسماند در حال فعال سازی است.

دالمن تصريح كرد: همچنين با توجه به فعالیت هاي شهرداري ها و اهمیت اطلاع رسانی در این زمینه يكي از برنامه هاي ما راه اندازي خبرگزاری مخصوص شهرداری ها و شوراها در استان هرمزگان است كه پيگير اجراي اين كار هستيم.

در اين نشست موارد مرتبط با بنیاد مسکن، امور فنی و زیربنایی، مدیریت بحران، راه و شهرسازی، ترافیک و حمل و نقل، سازمان همیاری، حراست و مباحث سرمایه گذاری در شهرداری هاي استان هرمزگان بررسي شد.

37 شهرداری در استان هرمزگان فعاليت مي كنند.