گزارش كامل نشست رييس هيات تحقيق و تفحص از آموزش عالي / زاكاني: گزارشاتي از تخلف در آزمون هاي سراسري دريافت شده است / تا هفته آينده گزارشي از تحقيق و تفحص آزمون دستياري به مجلس ارائه مي ‌شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، عليرضا زاكاني افزود: بعد نظارتي مجلس به عنوان يكي از ابعاد اساسي، در وظايف 13 گانه مجلس در قانون ذكر شده است و نماينده مجلس به وسيله آن مي تواند به نظارت، تحقيق و تفحص بپردازد. بر اساس اصل 76 قانون اساسي، تحقيق و تفحص شامل تمام امورات در كشور مي شود و مواد 198تا 201 آئين نامه داخلي شيوه تحقيق و تفحص، حيطه آن را مشخص مي كند.

وي تصريح كرد: با توجه به اهميت آموزش عالي كشور بحث تحقق و تفحص از آن در اواخر سال 83 مورد توجه نمايندگان مجلس قرار گرفت. با توجه به اينكه تعداد دانشجويان كشور از 150 هزار نفر در ابتداي انقلاب به 2 ميليون نفر رسيده است فعال شدن و كيفي سازي اين گسترش هميشه مورد اهتمام بوده و بر اين اساس نياز بود واقعيت دانشگاه را دريابيم و آموزش عالي در چهار محور مشخص مورد تحقيق و تفحص قرار داده شود.

براي ورود به آموزش عالي بايد شرايطي را كه به عنوان واقعيات آموزش عالي است مورد نظر قرار داد و تصوير واقعي از آن در دست داشت به همين منظور پس از تصويب تحقيق و تفحص 13 نفر از نمايندگان با راي كميسيون آموزش به عنوان هيات تحقيق و تفحص تعيين شدند

زاكاني در ادامه خاطرنشان كرد: 14 تن از نمايندگان مجلس درخواست تحقيق و تفحص از آموزش عالي را در اواخر سال 83 به مجلس ارايه كردند و اين موضوع مورد پذيرش اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات قرار گرفت. پس از آن تحقيق و تفحص از آموزش عالي در شصت و هشتمين جلسه مجلس با رأي 138 تن تصويب شد.

وي افزود: براي ورود به آموزش عالي بايد شرايطي را كه به عنوان واقعيات آموزش عالي است مورد نظر قرار داد و تصوير واقعي از آن در دست داشت. پس از تصويب تحقيق و تفحص 13 نفر از نمايندگان با راي كميسيون آموزش به عنوان هيات تحقيق و تفحص تعيين شدند. نعمت زاده، دوگاني، سعادت، زاكاني، فياض بخش، آجرلو، حسن وند، نوري اقدم، مولا هويزه، استكي، محمد عباسي، اسد الله عباسي و رستمي اعضاي اين هيات هستند. هيات رئيسه نيز شامل زاكاني، فياض بخش، استكي و دوگاني مي شود. در حال حاضر هيأت اجرايي فعال است و سايتي به نام تحول www.tahavol.com را به اين منظور اختصاص داده است.





براي انجام تحقيق و تفحص 7 سر فصل آموزشي، پژوهشي، فناوري، طرح و توسعه، اداري و پشتيباني، دانشجويي و فرهنگي مدنظر قرار گرفت كه از ميان آنها 270 موضوع مورد بررسي قرار مي گيرد

رييس هيات تحقيق و تفحص اظهار داشت: جايگاه آموزش عالي از نظر توليد و محصولات اين مجموعه براي آينده كشور مهم است به همين دليل هيات تحقيق و تفحص بالغ بر يك ماه وقت خود را صرف نحوه ورود به آموزش عالي كرد. عدم جزيي نگري و مورد نظر قراردادن اصل واقعيت آموزش عالي، جامعيت داشتن آموزش عالي و استفاده از يك متد علمي در اين رابطه براي اعضاي هيات مهم بود به طوري كه متدولوژي كار يك ماه طول كشيد.

وي تصريح كرد: براي انجام اين تحقيق و تفحص 7 سر فصل آموزشي، پژوهشي، فناوري، طرح و توسعه، اداري و پشتيباني، دانشجويي و فرهنگي مدنظر قرار گرفت كه از ميان آنها 270 موضوع مورد بررسي قرار مي گيرد. حيطه تحقيق و تفحص وزارت علوم، وزارت بهداشت و آموزش و پرورش و همچنين وزارتخانه هاي مرتبط را شامل مي شود. همچنين براي جامعيت بخشيدن به تحقيق و تفحص تمام دانشگاه هاي موجود مانند دانشگاه آزاد نيز براي اين هيات موضوعيت دارند.

حيطه تحقيق و تفحص وزارت علوم، وزارت بهداشت و آموزش و پرورش و همچنين وزارتخانه هاي مرتبط را شامل مي شود. همچنين براي جامعيت بخشيدن به تحقيق و تفحص تمام دانشگاه هاي موجود مانند دانشگاه آزاد نيز براي اين هيات موضوعيت دارند

زاكاني افزود: در حال حاضر دو ميليون دانشجو در 1234 دانشگاه، مركز و واحد آموزش عالي تحصيل مي كنند. براي هيات تحقيق و تفحص شرايطي كه اين دانشجويان در آن به تحصيل مشغول هستند مهم است. همچنين هيات براي بررسي دقيق آموزش عالي مسائل موجود در دانشگاه ها را از 5 سال گذشته در نظر گرفته است.

دكتر زاكاني افزود: براي انجام تحقيق و تفحص از آموزش عالي، مقدمه، متدولوژي ورود و مهمترين بخش جمع آوري داده ها است. جمع آوري اطلاعات در 4 سر فصل انجام مي شود. اولين اطلاعات از وزارتخانه ها و ستاد دانشگاه آزاد گردآوري مي شود. اطلاعات عمومي و ساختاري مراكز، گزارشات مكتوب عملكرد وزارتخانه ها و دانشگاه ها اطلاعاتي است كه بايد توسط تيم هاي مستقر در اين بخش ها تهيه شود.

اعضاي هيات تحقيق و تفحص، 550 فارغ التحصيل موثر عرصه دانشگاه را به عنوان نمايندگان هيات در مراكز مختلف انتخاب كرده است، 250 نفر از اين تعداد در تهران و بقيه در شهرستان ها مستقر مي شوند

وي اظهار داشت: اعضاي هيات تحقيق و تفحص، 550 فارغ التحصيل موثر عرصه دانشگاه را به عنوان نمايندگان هيات در مراكز مختلف انتخاب كرده و آنها علاوه بر گزارش اطلاعات و انجام مصاحبه با مسئولين، بازديدهايي را نيز انجام داده و شكايات و اطلاعاتي را جمعبندي مي كنند. 250 نفر از اين تعداد در تهران و بقيه در شهرستان ها مستقر مي شوند.

رييس هيات تحقيق و تفحص آموزش عالي مجلس افزود: تيم مذكور اطلاعاتي را نيز از سازمان هاي مربوط با وزارتخانه هاي درگير تحقيق و تفحص مانند سازمان ها، مراكز نظارتي و امنيتي مانند سازمان مديريت و برنامه ريزي، سازمان بازرسي و قوه قضاييه گردآوري مي كنند. در حال حاضر تيم مربوط در حال استخراج كليه مطالب و دسته بندي آنها در قالب 270 موضوع است.

ارتباط جدي نمايندگان با يك هزار 234 دانشگاه از دانشگاه هاي دولتي آغاز شده است. اين تيم 270 موضوع را به 800 سئوال تبديل و در 11 سر فصل جمعبندي كرده است. تيم مستقر در دانشگاه ها سوالات را در قالب مصاحبه اي از مسئولين دانشگاه ها خواستار مي شوند

وي اظهار داشت: ارتباط جدي نمايندگان با يك هزار 234 دانشگاه از دانشگاه هاي دولتي آغاز شده است. اين تيم 270 موضوع را به 800 سئوال تبديل و در 11 سر فصل جمعبندي كرده است. تيم مستقر در دانشگاه ها سوالات را در قالب مصاحبه اي از مسئولين دانشگاه ها خواستار مي شوند.

زاكاني تصريح كرد: علاوه بر رسيدگي به شكايات، نظرسنجي در خصوص آموزش عالي از دانشجويان به عمل مي آيد. علاوه بر اين، معيارهاي سنجشي نيز فراهم مي شود تا معيارهاي دانشگاه اسلامي به عنوان اصل اساسي و ملاكي براي محك خوردن يافته ها قرار گيرد.

وي خاطرنشان كرد: خروجي ما در 4 سر فصل با توجه به معايب، نواقص، محاسن و واقعيت امروز آموزش عالي و همچنين بر اساس قوانين تصريح شده ارائه و راهكارهايي نيز در جهت اصلاح مسائل موجود مطرح مي شود.

رييس هيات تحقيق و تفحص اظهار داشت: در صورتي كه اين طرح انجام شود تحولي در تحقيق و تفحص هاي مجلس رخ مي دهد. براي انجام كار سه مجموعه شامل هيات رييسه، شوراي راهبردي و هيات اجرايي در حال فعاليت است.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر عليرضا زاكاني در نشست مطبوعاتي تحقيق و تفحص از آموزش عالي افزود: اين تحقيق و تفحص زمينه هاي انعكاس اجتماعي بيشتري نسبت به ديگر تحقيق و تفحص ها در مجلس دارد و هيات مربوطه در نظر دارد بدون كمترين حرفي هدف ها را به اجرا در آورد.

در صورت برخورد با تخلف پس از پايان تدوين اطلاعات و دستيابي به نتيجه قطعي موضوع به مراجع قانوني واگذار مي شود

وي در خصوص تخلفات صورت گرفته در آموزش عالي كه تاكنون جمع آوري شده است تصريح كرد: در صورت برخورد با تخلف پس از پايان تدوين اطلاعات و دستيابي به نتيجه قطعي موضوع به مراجع قانوني واگذار مي شود. در حال حاضر گزارشات تخلف در خصوص كنكور از دانشگاه آزاد و دانشگاه هاي دولتي دريافت شده است كه در اين زمان نمي توان آنها را اعلام كرد.

يكي از سر فصل هاي مورد بررسي درهيات موضوع تشكل ها و فعاليت هاي دانشجويي است

رئيس هيات تحقيق و تفحص موضوعات مربوط به دانشجويان داخلي و خارجي و فعاليت هاي دانشجويي و تشكل ها را از رئوس برنامه هاي هيات تحقيق و تفحص دانست و افزود: يكي از سر فصل هاي مورد بررسي درهيات موضوع تشكل ها و فعاليت هاي دانشجويي است.

زاكاني خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه تاكنون تحقيق و تفحص جدي از آموزش عالي در مجلس صورت نگرفته يا به مرحله اجرا نرسيده است، اين هيات تلاش مي كند با در نظر گرفتن معايب، محاسن و همچنين استفاده از نظرات مسئولين جديد وزارتخانه ها و دانشگاه ها در ظرف 2 ماه اطلاعات را جمع آوري كرده و پس از 3 ماه ديگر مرحله تدوين را به پايان برساند. خروجي نتايج را تا پايان سال به صحن مجلس مي ‌رسانيم.

وي با اشاره به اينكه پيش از اين تنها دو برگ درخواست و تصويب درخواست تحقيق و تفحص كه مربوط به 18 تير بوده وجود داشته است بر لزوم ادامه كار هيأت تحقيق و تفحص از آموزش عالي كشور به صورت علمي و مستند تأكيد كرد.

اصل تخلف در آزمون دستياري براي اعضاي هيات تحقيق و تفحص موضوعيت داشت و انجام اين تحقيق و تفحص در 26 خرداد ماه آغاز شد، در آغاز هيچ مدرك و سند كاملي را دريافت نكرديم و مسئولين قضايي مدعي عدم تخلف در اين زمينه بودند

وي در خصوص تحقيق و تفحص از آزمون دستياري خاطرنشان كرد: اصل تخلف در آزمون دستياري براي اعضاي هيات تحقيق و تفحص موضوعيت داشت و انجام اين تحقيق و تفحص در 26 خرداد ماه آغاز شد. در آغاز هيچ مدرك و سند كاملي را دريافت نكرديم و مسئولين قضايي مدعي عدم تخلف در اين زمينه بودند.

زاكاني كه خود عضو هيأت تحقيق و تفحص از آزمون دستياري نيز بوده است افزود: با عنايت به اينكه اعضاي هيات به انجام تخلف در اين زمينه آگاه بودند غده سرطاني كه اين آزمون سال ها به آن دچار شده بود برطرف شد.

زاكاني برخورد و حكم قضايي براي شش تن متخلف اين پرونده را بخشي از خروجي كار هيأت تحقيق و تفحص از آزمون دستياري مجلس عنوان كرد و گفت: تا هفته آينده گزارشي از تحقيق و تفحص آزمون دستياري به مجلس ارائه مي ‌شود.

وي در رابطه با وزير پيشنهادي آموزش و پرورش تصريح كرد: وزرا بايد از سه معيار سلامت اخلاقي و اعتقاد به نظام اسلامي، دانش و تخصص و توان انجام كار برخوردار باشند. با توجه به اين سه معيار وزير پيشنهادي آموزش و پرورش نسبت به وزاري پيشنهادي قبلي قوي تر است.