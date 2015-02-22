مبارزه با علفهای هرز در سطح ۱۴هزار هکتار از مزارع پلدختر انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی خادمی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران پلدختر افزود: پروژه مبارزه با علفهای هرز شهرستان پلدختر در سال زراعی جاری به علت فراهم شدن شرایط آب و هوایی برای مبارزه نسبت به سال های قبل سه هفته زودتر شروع شد.

وی ادامه داد: تاکنون در سطح بیش از ۱۴ هزار هکتار از مزارع گندم و جو آبی و دیم شهرستان کار مبارزه شیمیایی با علفهای هرز صورت گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر تصریح کرد: پیش بینی می شود تا پایان زمان مبارزه با علف های هرز این سطح به ۲۲ هزار هکتار برسد.

وی گفت: کار نظارت بر مبارزه با علف های هرز توسط شبکه های مراقبت مستقر در مراکز جهاد کشاورزی صورت می گیرد.

خادمی افزود: تحقیقات و مقایسه هایی که صورت گرفته بیانگر این موضوع است که ۲۳ تا ۳۰ درصد تولید در مزارع غلات مدیون بحث مبارزه با علف های هرز در مزارع است.

وی تصریح کرد: عمده مبارزه با علف های هرز با سم پاش های تراکتوری انجام می شود که خوشبختانه هم اکنون بیش از ۳۵۰ دستگاه سم پاش پشت تراکتوری در شهرستان پلدختر موجود است.

مدیر جهاد کشاورزی پلدختر گفت: قصد داریم طی سال جاری بحث نظرخواهی و ارزیابی کاربرد سموم شیمیایی مبارزه با علف های هرز را رصد کرده و گزارش نهایی در این زمینه برای تصمیمات آینده به مدیریت حفظ نباتات اعلام می شود.