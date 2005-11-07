معاون آموزشي وزارت بهداشت در گفتگوي اختصاصي با "مهر": امكان شركت در آزمون ارتقاي تحصيلي پيش از گذراندن طرح فراهم شد // معافيت هاي جديد طرح خدمت اجباري گروه پزشكي اعلام شد

دكتر محمدعلي محققي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: وزارت بهداشت بر اساس اختيارات مندرج در مواد 2 و 3 آيين نامه اجرايي قانون خدمت دوره طرح پزشكان و پيراپزشكان با اعلام معافيت هاي جديد گروه پزشكي اين امكان را براي تمامي فارغ التحصيلان مشمول طرح فراهم كرده است.

مشمولان طرح خدمت اجباري دوره هاي كارداني و كارشناسي مجاز خواهند بود يك نوبت در آزمون هاي ارتقاء تحصيلي شركت كنند

وي تصريح كرد: مشمولان طرح خدمت اجباري دوره هاي كارداني و كارشناسي مجاز خواهند بود يك نوبت در آزمون هاي ارتقاء تحصيلي شركت كنند. به طور مثال كارشناسان پرستاري مي توانند يك نوبت در آزمون كارشناسي ارشد شركت كنند. در صورت قبولي اين داوطلبان طرح آنها لغو مي شود.

معاون آموزشي وزارت بهداشت اضافه كرد: گروه پزشكان و دندانپزشكان مشمول طرح نيز پس از دو ماه از آغاز طرح، مجاز هستند در آزمون دستياري شركت كنند كه در صورت قبولي طرح تعهدات خدمات تخصصي اين افراد لغو مي شود.

وي شركت در آزمون دستياري را تنها براي افرادي مجاز دانست كه در مهلت قانوني براي گذراندن طرح خود اقدام كرده باشند و اظهار داشت : شرط شركت در آزمون شروع خدمت است كه در واقع هم تشويقي براي گذراندن طرح و هم انگيزه اي براي ادامه تحصيل فارغ التحصيلان است.

شرط شركت در آزمون شروع خدمت است كه در واقع هم تشويقي براي گذراندن طرح و هم انگيزه اي براي ادامه تحصيل فارغ التحصيلان است

محققي تصميمات وزارت بهداشت در اين خصوص را لازم الاجرا خواند و تصريح كرد : طرح هايي كه در مورد طرح خدمت اجباري فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي و زنان در مجلس مطرح بود در مرحله مطالعات قرار داشت و هنوز به تصويب نرسيده است.

وي تأكيد كرد: تصميمات وزارت بهداشت بر اساس وظايف اين وزارتخانه، برنامه ريزي منطقي، تشخيص اولويت ها و حفظ ضرورت رفع نيازهاي مناطق محروم گرفته شده و براي گروه هايي كه داراي اولويت بودند و ديگر نيازي به گذراندن طرح براي آنها نبوده لغو شده است.

معاون آموزشي وزارت بهداشت با اشاره به معافيت هاي جديد طرح خدمت اجباري براي 8 رشته مشمول طرح از 25 رشته گروه پزشكي خاطرنشان كرد: گذراندن طرح خدمت اجباري براي ديگر رشته ها ضرورتي نداشته و رزمندگان، ايثارگران، كارمندان رسمي دولت، وكادر ثابت نيروهاي مسلح و كليه فارغ التحصيلان مامايي نيز در اين 8 رشته از گذراندن طرح معاف شده اند.

وي تصريح كرد : بر اساس بخشنامه استعدادهاي درخشان دانشجويان سطح اول اين بخشنامه نيز از گذراندن طرح معاف بوده و ساير افراد مشمولان اين بخشنامه نيز مي توانند در دوره كارورزي در آزمون دستياري شركت كنند.