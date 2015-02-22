چهارمین دور مذاکرات صالحی و مونیز در ژنو

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا بعدازظهر امروز در ژنو برای چهارمین بار پشت میز مذاکره نشتند.

بر اساس این گزارش از صبح دیروز و با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی در ژنو، مونیز و صالحی یک دور مذاکرات با حضور معاونان داشتند و امروز نیز سه دور مذاکرات فشرده برگزار کردند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس روز گذشته به نقل از منابع غربی مذاکرات صالحی و مونیز را در راستای گفتگو درباره تعداد سانتریفیوژهای ایران اعلام کرد.

وزیرامورخارجه کشورمان نیز روز گذشته حضور صالحی در مذاکرات هسته ای را در راستای فنی تر شدن مذاکرات عنوان کرد و اینکه در بخش هسته ای نیازمند حضور رئیس سازمان انرژی اتمی با آشنایی بالا به مسائل وجود دارد.

صبح امروز نیز یک منبع آگاه به خبرگزاری مهر گفت که مذاکرات به مرحله تصمیم گیری نزدیک شده است و حضور صالحی و فریدون به منظور تصمیم گیری ها در مذاکرات ضروری است.