بزرگترین جشن تاریخ بسکتبال گرگان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی شامگاه یکشنبه در نشست با رسانه های استان، با بیان این که گرگان پایتخت بلامنازع بسکتبال ایران است و بسکتبال در خون خانواده های مردم این شهر جریان دارد، گفت: اما تا کنون چنین مراسمی در این سطح برگزار نشده است و این جشن تنها با هدف ایجاد اتحاد و همدلی بین اعضای خانواده بزرگ بسکتبال گرگان برگزار می شود.

وی همچنین افزود: ضمن احترام و قدردانی از تمامی افرادی که از دیگر نقاط استان و کشور به بسکتبال گرگان کمک کرده اند، این جشن فقط و فقط اختصاص به خانواده بسکتبال گرگان دارد.

چراغعلی اعلام کرد: در این مراسم آیتم های مختلفی همچون تقدیر از مربیان عنوان دار، داوران بین المللی، کاپیتان های گرگانی تیم ملی، ملی پوشان گرگانی ادوار مختلف، پیشکسوتان زن و مرد و تقدیر از تنها لژیونر بسکتبال گرگان تنها جزیی از مراسم جشن بزرگ «عصر خاطره ها» به شمار می رود.

وی تصریح کرد: همچنین امیدواریم این مراسم به گونه ای شکل بگیرد و برگزار شود که حداقل هر دو سال یک بار شاهد برگزاری دوره ای آن باشیم.

وی گفت: در این برنامه از حضور مجری توانمند سیما «پوریا تابان» به عنوان مجری و کارگردان برنامه استفاده خواهیم کرد و در خصوص حامیان مالی مراسم همکاری دو مجموعه ی هتل شهاب ناهارخوران و کارخانجات صنایع غذایی عالیا گلستان (رعنا) به عنوان اسپانسرهای برنامه با ما قطعی شده است.

چراغعلی در پایان گفت: گرگان در حال حاضر به عنوان پایتخت شور، عشق، هوادار و استعداد بسکتبال ایران شناخته می شود؛ اما ما با برگزاری این جشن می خواهیم به همگان ثابت کنیم در زمینه افتخار نیز پایتخت افتخارات بسکتبال ایران نیز هستیم.