پول سالاری مخرب ترین عنصر علیه فرهنگ فوتبال است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حاج رضایی، شامگاه یکشنبه در جمع گروهی از خبرنگاران ورزشی استان گلستان ابتدا به جایگاه اطلاع رسانی در جامعه پرداخت و گفت: اطلاع رسانی و امانت داری در جریان انتقال درست مسائل، یکی از ویژگی های خبرنگاران است، خبرنگارانی که به عنوان پل ارتباطی بین جامعه و مردم هستند.

حاج رضایی در ادامه به وضعیت فوتبال گلستان اشاره کرد و گفت: من کم و بیش با فوتبال گلستان آشنا هستم و می دانم تیم اتکا در نیم فصل دوم لیگ دسته یک حاضر نشد. به راحتی یک تیم لیگ یکی به لیگ دسته دو سقوط می کند و یک فرصت خوب از دست می رود.

وی افزود: برایم جای سوال دارد چطور یک مربی که تیمی را به لیگ دسته یک می آورد و توسط کانون مربیان کشور مورد تجلیل قرار می گیرد دچار مشکل می شود؟

وی خاطرنشان کرد: البته این مشکلات فقط به این استان اختصاص ندارد و نمونه هایی از آن را در لیگ برتر هم می بینیم.

مشکلات فرهنگی فوتبال بعد از جام جهانی آلمان بروز کرد

این کارشناس فوتبال در ادامه به مشکلات فرهنگی فوتبال ایران اشاره و اظهار کرد: به اعتقاد من پس از جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان، مشکلات فرهنگی فوتبال ما بروز کرد و با گسترده شدن دامنه پول در فوتبال و اینکه کوتاه ترین راه برای پولدار شدن، فوتبال بازی کردن بود، اشخاصی از بیرون به قصد سودجویی وارد فوتبال شدند و پول سالاری را به جامعه فوتبال انتشار دادند.

حاج رضایی با بیان اینکه پول سالاری، مخرب ترین عنصر علیه فرهنگ فوتبال ایران است تصریح کرد: در فوتبال ما، شدیدترین اقدامی که علیه مشکلات فرهنگی باشگاه ها صورت می گرفت، کسر امتیاز از تیم ها است اما با این روش ها نمی توانیم جلوی این اقدامات را بگیریم.

فرصت طلبی مسئولان، آفت فوتبال است

وی به دیگر آفت فعلی فوتبال اشاره و اظهار کرد: به عنوان مثال، هم اکنون بازیکن قدیمی تیم ملی به نام «اکبر کارگرجم» در بستر بیماری است و کسی از مسئولان فوتبال به وی کمک نمی کند اما زمانی که یکی از پیشکسوتان فوتبال فوت می کند، مسئولان را در تشییع جنازه آنها می بینیم این کار فرصت طلبی است و آفت فوتبال و به طور کلی ورزش ایران است.

وی مربیگری را حوزه گسترده ای نامید و خاطرنشان کرد: بسیاری از مربیان هستند که در گمنامی کار می کنند و نقش اساسی در آموزش فوتبالیست ها دارند. اگر خود مربی مشکل و مشغله های ذهنی داشته باشد نمی تواند با تمام قدرت کار مربیگری را به درستی انجام دهد. مربیگری حوزه گسترده ای است و باید در انتخاب مربیان و اعطای مدرک، سختگیری شود.

رفتار متناسب با لیگ حرفه ای نداریم

این کارشناس فوتبال با بیان اینکه مربیان به سه دسته تقسیم می شوند گفت: دسته نخست افرادی هستند که فقط به منافع شخصی فکر می کنند و تنها برای خدمت به خودشان وارد عرصه مربیگری شده اند و متاسفانه نگاه برخی جوانان ما به این سمت می رود.

امیر حاج رضایی افزود: دسته دوم، گروهی هستند که به فوتبال خدمت می کنند و تعدادشان اندک است. دسته سوم علاوه بر اینکه به خود خدمت می کنند به فوتبال نیز خدمت می رسانند و این گروه مفید هستند.

حاج رضایی در ادامه به لیگ برتر فوتبال اشاره کرد و گفت: از لیگ برتر فوتبال با عنوان حرفه ای یاد می شود درحالی که رفتار متناسب با حرفه ای گری در فوتبال نداریم.

وی با گلایه از ایجاد وقفه های زیاد در طول مسابقات بیان کرد: وقفه هایی که در لیگ برتر ایجاد می شود، تنور مسابقات را سرد می کند. این را بدانیم تیم ملی فرزند باشگاه ها است و اگر لیگ آسیب ببیند، تیم ملی نیز آسیب می بیند.

وی درباره وضعیت تیم پرسپولیس تهران نیز یادآور شد: شرایط امروز پرسپولیس به هیچ عنوان مساعد نیست و این تیم مدیرعامل و پول ندارد و نتیجه هم نمی گیرد. به اعتقاد من لیگ برای این تیم تمام شده است.

از نظر زیرساخت ها ضعیف هستیم

کارشناس فوتبال کشور با بیان اینکه فوتبال ملی به آسیب های مختلفی دچار شده است تصریح کرد: تمام تلاش های ما برای کسب موفقیت، مقطعی است. توجه به تیم های پایه، استعدادیابی در سراسر کشور و ایجاد زیرساخت های سخت افزاری به توسعه فوتبال کمک می کنند.

حاج رضایی اظهار کرد: کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) به فدراسیون فوتبال ایران می گوید: شما سه ورزشگاه مانند استادیوم آزادی تهران به ما معرفی کن تا میزبانی جام ملت های آسیا را به شما بدهیم.

وی افزود: ایران از نظر نیروهای انسانی و استعدادهای فوتبالی در آسیا حرف اول را می زند اما از نظر زیرساخت ها ضعیف هستیم.

وی خاطرنشان کرد: برنامه ریزی، سرمایه گذاری و مدیریت سه سرفصل مهم برای موفقیت است و اگر هر کدام نباشند، موفقیت حاصل نمی شود.

با تمدید قرارداد کی روش موافق هستم

این کارشناس فوتبال در مورد تمدید قرارداد سرمربی تیم ملی گفت: من مدافع مطلق کارلوس کی روش (سرمربی تیم ملی) نیستم و در جاهایی نیز به وی نقد دارم اما با تمدید قرارداد وی موافقم و باید امکانات لازم را در اختیار وی قرار دهیم.

امیر حاج رضایی در پایان به ظرفیت بالای فوتبال ایران اشاره و اظهار کرد: فوتبال ما اگر نداشته های خود را کاهش دهد در مسیر موفقیت قرار می گیرد. الان در مسیر موفقیت نیستیم و نتوانسته ایم آدرس موفقیت را پیدا کنیم. ظرفیت فوتبال ایران بسیار بالا است اما به خوبی از آن استفاده نمی شود.