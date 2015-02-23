راه ارتباطی ۲۷ روستا در زنجان مسدود است

مسعود خوشکام درگفتگو با خبرنگار مهر،افزود: راه ارتباطی ۲۲۳ روستای استان مسدود بود که با تلاش بی وقفه راهداران و انجام عملیات برف روبی و نمک پاشی بازگشایی شد.

وی اظهار داشت: استان زنجان ۹۵۰ روستا دارد و عوامل راهداری تاکنون در کلیه محورهای اصلی، فرعی و روستایی حضور دارند ودر این راستا راه ارتباطی کلیه راههای اصلی و فرعی باز است و روستایی هم با تلاش راهداران طی 24 ساعت آینده بازگشایی می شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر کولاک شدید و مه غلیظ در محورهای زنجان به قزوین و زنجان به تبریز حاکم است و تردد به کندی صورت می گیرد.

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان افزود: در حال حاضر تردد در گردنه های خانچای، قلی کندی و چایرلوی بسیار سخت و دید بسیار ضعیف است.

خوشکام گفت: با توجه به گزارش هواشناسی احتمال کولاک و وزش باد شدید در کلیه محورهای مواصلاتی استان زنجان وجود دارد و رانندگان قبل از اقدام به سفر حتما قبل از خروج از منزل از وضعیت راهها باخبر شوند و تنها از منبع موسخ از وضعیت راهها باخبر شوند.

وی یادآورشد: با توجه به بارش برف سطح جاده ها کمی لغزنده است و رانندگان باید خودرو خود را به زنجیر چرخ مجهز کنند و از سرعت غیر مجاز بکاهند و در رانندگی دقت کنندو با توجه به گزارش هوشناسی تا دوروز آینده لایه های سطجی جاده ها دچار یخ زدگی خواهند شد.

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان گفت: به هنگام لغزنده بودن سطح جاده ها کنترل وسیله نقلیه بسیار سخت می شود.

وی ابراز کرد: مردم عزیز به محض اینکه قصد مسافرت داشته باشند با ارسال پیامک به سامانه ۱۰۰۰۲۴۱۱۴۱ از باز بودن راهها باخبر شوند.

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان افزود: همچنین مسافران می توانند از طریق تلفن گویای ۱۴۱ که ۳۰ خط آماده پاسخگویی به مردم است از وضعیت جاده ها باخبر شوند و همچنین این تلفن آماده ارائه پیشنهادات و انتقادات مردم است.

خوشکام گفت: همچنین تلفن ۳۳۷۷۲۰۲۷ نیز ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به شهروندان محترم است.