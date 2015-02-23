شهرداری زنجان ۱۰۰۰ تن نمک و ماسه در معابر زنجان مصرف کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر عزیزی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: طی دو روز گذشته شهرداری زنجان با ۱۴۷ دستگاه سنگین و ۲۰ دستگاه نیمه سنگین امداد رسانی و نسبت به برف روبی معابر فعالیت کرده است.

وی اظهار داشت: در این راستا ۴۵۰ نفر از کارکنان امور شهری در طی دوروز گذشته فعالیت لازم را داشته اند.

سرپرست شهرداری زنجان گفت: عوامل شهرداری زنجان عملیات برف روبی و نمک پاشی سطح معابر عمومی و خیابان ها شهر را به موقع انجام دادند و مردم رضایت کامل از عملکرد شهرداری دارند.

عزیزی تاکید کرد: شهرداری زنجان تا سپری شدن روزهای برفی و یخبندان فعالیت خود را تدوام خواهد داد.

وی از رانندگان وسایل نقلیه نیز خواست در روزهای برفی و یخی با عوامل پرتلاش و زحمتکش شهرداری همکاری لام را داشته باشند و مسیرها را برای برف روبی و نمک پاشی باز نگه دارند تا کار ها به خوبی انجام شود.

سرپرست شهرداری زنجان یاد آورشد: شهرداری زنجان در سالجاری برای ارائه خدمات بهتر به مردم اقدامات لازم را در دستور کاریی خود قرار داده و در ایام تعطیلات نوروزی هم در آماده باش کامل است.