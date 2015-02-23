درآمد نفتی ایران سال ۹۴ چقدر است؟/سناریوهای ۱۴ تا ۲۶میلیارد دلاری

به گزارش خبرنگار مهر، طلای سیاه پس از پشت سر گذاشتن هفت ماه سیاه و سقوط آزاد قیمت‌ها از بشکه‌ای ۱۱۰ دلار در اواسط تابستان به بشکه‌ای کمتر از ۵۰ دلار در زمستان سال‌جاری، حالا فرصتی برای نفس کشیدن پیدا کرده است.

بر این اساس، قیمت جهانی نفت خام در طول یک ماه گذشته کمی تقویت شده است به طوری‌که بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال در محدوده بشکه‌ای ۶۰ دلار و قیمت هر بشکه نفت شیرین وست تگزاس آمریکا در محدوده بشکه‌ای حدود ۵۰ دلار جاخوش کرده است.

پس از گران شدن چند دلاری قیمت جهانی نفت خام، بهای طلای سیاه صادراتی ایران هم از دستاوردهای این افزایش چند دلاری قیمت‌ها بی‌نصیب نماند و در طول هفت روز بیش از ۲ دلار در هر بشکه گران شده است.

در این میان، امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت در گزارش‌های هفتگی خود اعلام کرده است: قیمت نفت سبک ایران در بازارهای جهانی در هفته منتهی به ١٦ فوریه، ٢ دلار و ٣٨ سنت افزایش یافت و به ٥٤ دلار و ٩٩ سنت برای هر بشکه رسید، قیمت نفت سنگین ایران نیز با ٢ دلار و ٥٤ سنت افزایش ٥٣ دلار و ٨ سنت معامله شد.

در طول این مدت بهای هر بشکه سبد نفتی اوپک حدود یک دلار و ٧٧ سنت افزایش، نفت دبلیو تی آی با ٧ سنت کاهش، نفت برنت، دوبی و عمان هم به ترتیب با ١,٥٨، ٢.١٥ و ٢.١٨ سنت افزایش در محدوده ۵۰ تا ۵۷ دلار در بازارهای چهار گوشه جهان معامله شده اند.

علیرغم جهش چند دلاری بهای نفت در بازار جهانی هنوز قیمت های طلای سیاه در بازار جهانی شکننده است و حتی برخی از موسسات معتبر بین‌المللی از احتمال سقوط بهای نفت به بشکه ای ۲۰ تا ۳۰ دلار برای بهار سال آینده خبر می‌دهند.

سید محمدعلی خطیبی نماینده سابق ایران در اوپک هم اخیرا در گفتگو با مهر با بیان اینکه با فروکش کردن تقاضای فصلی زمستانی، قیمت نفت برای بهار سال آینده با کاهش بیشتری روبرو خواهد شد، گفته است: تنها مدیریت عرضه و تقاضا توسط کشورهای اوپک و غیر اوپک می تواند تثبیت قیمت نفت در بازار جهانی را ضمانت کند.

علاوه بر این، هم اکنون افزایش تاریخی و بی سابقه ذخیره سازی نفت در کشورهای پیشرفته صنعتی به ویژه آمریکا زنگ خطر را برای کاهش بهای طلای سیاه به صدا درآورده است و آمارهای رسمی از افزایش ذخایر استراتژیک نفت آمریکا به بیش از ۴۲۵ میلیون بشکه حکایت دارد.

از سوی دیگر، پیشی گرفتن ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه ای عرضه از تقاضای نفت در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۵ میلادی، خطر تولید نفت از ذخایر نا متعارف و شیل اویل‌ها، عدم همگرایی بین اعضای اوپک و تخفیف‌های گاه و بیگاه برخی از کشورهای عربی برای فروش نفت خود کماکان بازارهای طلای سیاه را در چهار گوشه جهان تهدید می‌کند.

قیمت هر بشکه نفت ایران درآمد احتمالی نفت ایران در سال ۹۴ ۴۰ دلار ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار ۵۰ دلار ۱۸.۲ تا ۱۸.۵ میلیارد دلار ۶۰ دلار ۲۱ تا ۲۲ میلیارد دلار ۷۰ دلار ۲۵.۵ تا ۲۶ میلیارد دلار

درآمد نفتی ایران سال ۹۴ چقدر است؟

به گزارش مهر، همزمان با نوسان‌های قیمت نفت خام در بازار جهانی و حساب کردن دولت تدبیر و امید بر روی نفت بشکه‌ای ۷۰ دلار در قالب لایحه قانون بودجه سال ۱۳۹۴ مهمترین سئوالی که این روزها ذهن کارشناسان اقتصادی کشور را به خود معطوف کرده، این است که سال آینده چند میلیارد دلار نفتی به خزانه کشور واریز خواهد شد؟

چنانچه فرض کنیم صادرات نفت خام ایران در سال ۹۴ در محدوده یک میلیون بشکه در روز ثابت باقی بماند در صورتی که قیمت نفت سال آینده در محدوده ۴۰ دلار خرید و فروش شود، با احتساب صادرات فعلی درآمد نفتی کشور به ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار خواهد رسید.

با تثبیت قیمت نفت به بشکه‌ای ۵۰ دلار سال آینده درآمد نفتی ایران به ۱۸.۲ تا ۱۸.۵ میلیارد دلار، در صورت افزایش بهای نفت به بشکه‌ای ۶۰ دلار این درآمد به ۲۱ تا ۲۲ میلیارد دلار و در نهایت در صورتی که متوسط قیمت نفت ایران سال آینده حدود ۷۰ دلار باشد، درآمد نفتی دولت تدبیر و امید به حدود ۲۵.۵ تا ۲۶ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

این در حالی است که هم اکنون ایران در کنار صادرات روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت خام حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه میعانات گازی به عنوان یک نفت بسیار سبک را هم به بازارهای جهانی صادر می‌کند.