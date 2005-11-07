روزنامه تشرين: سوريه با قطعنامه 1636 به عنوان يك واقعيت رفتار خواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه سوري " تشرين" درسرمقاله امروزخود تحت عنوان" تجربه عراق تلخ است " نوشت : صرف نظر ازهمكاري عراق با كميته بازرسان سازمان ملل درامورسلاح هاي كشتارجمعي، وجود قطعنامه هاي بين المللي زمينه را براي حمله آمريكا به عراق فراهم ساخت.

روزنامه تشرين افزود : تجربه عراق همچنان به عنوان فاجعه اي در اذهان مردم باقي مانده است زيرا معلوم شد قطعنامه هاي بين المللي در فاصله سال هاي 1990 تا 2003 مقدمات آمادگي براي حمله به اين كشور را آماده كرده است صرف نظر از اينكه عراق آمادگي خود را براي همكاري با كميته بازرسان بين المللي ابرازداشته بود.

به نوشته روزنامه تشرين سوريه، ماهيت تهديدات پي درپي بر ضد سوريه ايجاد يك مكانيزم بين المللي متوازن را مي طلبد تا با تشكيل يك مرجعيت قانوني و فني بي طرف، ضمن بررسي نتايج گزارش تيم تحقيق، بررسي تمام مراحل مختلف تحقيق واقدامات صورت گرفته را تاييد كند.

روزنامه تشرين برضرورت عزم و اراده سوريه براي همكاري با كميته تحقيق بين المللي ترور رفيق حريري براساس مطالبات قطعنامه 1636 تاكيد كرد .

علاوه بر آن روزنامه مذكور نوشت : برغم احساس تلخ در وجود هرشهروند سوري،سوريه با قطعنامه 1636 به عنوان يك واقعيت تعامل ورفتار خواهد كرد اما حقيقت يك چيز است واحقاق آن چيز ديگري است .

روزنامه تشرين سوريه درپايان درمورد تضمين هاي احتمالي جامعه بين المللي وشوراي امنيت به سوريه درقبال همكاري و جديت اين كشور درهماهنگي با تيم تحقيق سوالاتي را طرح كرد .



روزنامه الثوره نيز با انتقاد از گزارش ارائه شده دتليو مهليز به شوراي امنيت خواستار تعيين يك مرجع قانوني-جنايي بين المللي يا منطقه اي براي نظارت بر روند داوري مهليز در مورد همكاري سوريه با وي شد.



نويسنده سرمقاله روزنامه الثوره چاپ سوريه خواستار آن شد تا يك مرجع قانوني - جنايي بين المللي يا منطقه اي بر فعاليت دتليو مهليزدرمورد همكاري هاي دمشق با اين كميته نظارت كند.