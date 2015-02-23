به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر ایران با در اختیار داشتن ظرفیت تولید بیش از ۷۲ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق بزرگترین تولید کننده برق در بین کل کشورهای منطقه خاورمیانه بوده و قرار است این ظرفیت با سرمایه گذاری‌های جدید به ۱۰۰ میلیوین کیلووات افزایش یابد.

با این وجود در کنار احداث نیروگاه‌های جدید و افزایش ظرفیت تولید برق ایران، برنامه ریزی های گسترده ای به منظور کاهش وابستگی به کالا و تجهیزات خارجی در سطح صنعت برق انجام گرفته است.

از این رو برای نخستین بار در تاریخ صنعت برق ایران بدون مشارکت شرکت‌های خارجی اولین تاسیسات پست بومي ۶۳ كيلوولت با ظرفيت ۱۵ مگاولت آمپر توسط متخصصان ایرانی طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی شده است.

طرح اوليه اين پست برق ایران با ظرفيت ۱۵ مگاولت آمپر در استان خراسن در حالی ساخته شده است که تمامی قطعات و تجهیزات این پروژه از بازارهای داخلی تامین شده است.

مسعود رجبي در تشریح ساخت و بهره برداری از این پروژه جدید برقی، گفت: اين پست با تجهيزات ايراني ساخته شده و با توجه به اولين تجربه ساخت پست كمپكت فوق توزيع نياز به استاندارهاي ملي مربوط به اين نوع پست ها وجود دارد كه در حال تدوين است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با بيان اين كه بر خلاف پست هاي معمول، اين پست به صورت ماژولار ساخته شده است تصریح کرد: ماژول هاي اصلي اين پست شامل ماژول ترانس و كليدخانه ۲۰ كيلوولت است كه از طريق كابل به يكديگر متصل اند كه با طراحي كليدخانه ۶۳ كيلوولت به صورت GIS در آينده نزديك مي توان در زميني به ابعاد كمتر نيز آن را اجرا کرد.

معاون برنامه ريزي و تحقيقات برق منطقه اي خراسان با اعلام اینکه از مهمترين مزاياي احداث اين پست مي توان به حجم و ابعاد كوچك، سهولت و سرعت نصب و راه اندازي، عدم تأثيرپذيري از آلودگي هاي محيطي، ايمني بالا، حفظ مبلمان شهري و كاهش تلفات اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به كاهش قابل ملاحظه ابعاد پست‌هاي كمپكت، استفاده از اين نوع پست در كلان شهرها، صرفه جويي قابل توجهي در هزينه زمين را به دنبال دارد.