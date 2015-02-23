به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی محمدی عصر یکشنبه در نشست با مسئولان خدمات سفر استان بوشهر بیان کرد: جلسه تنظیم بازار ایام عید تشکیل شده و کارها بین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تقسیم شده است.

وی با اشاره به اینکه ادارات و سازمان های ذیربط مانند استاندارد، دانشگاه علوم پزشکی، دامپزشکی و بازرسی بر واحدهای عرضه مواغذائی پروتئینی کنترل و نظارت دارند افزود: گشت مشترک نیز برای کنترل بازار توسط این ادارات صورت می گیرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر ابراز داشت: ۴۰۰ تن آراد مازاد بر سهمیه ماهیانه در سطح شهرستان‌ها توزیع و در اختیار خبازی ها قرار می گیرد.

حسینی محمدی ادامه داد: در ایام نوروز تلفن ۱۲۴ و همچنین کشیک سازمان به صورت تلفنی و حضوری در اختیار مردم است و پیام ها و شکایات آنان را دریافت می کند و با هماهنگی دستگاه های مرتبط، نسبت به شکایات مردمی اقدام خواهد کرد.

توزیع بیش از ۲۰۰۰ کیلوگرم مرغ در سطح بازار

وی از توزیع بیش از دو هزار کیلوگرم مرغ در سطح بازار برای کنترل قیمت این ماده غذایی خبر داد و اضافه کرد: مکانیسم‌های کنترل قیمت و تامین مایحتاج عمومی مردم شامل مرغ، میوه و مرکبات توسط کمیته تنظیم بازار دنبال می شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اعلام اینکه فروش حراج و فوق العاده طبق قانون صنفی کشور و همزمان با روز بوشهر در این شهر شروع می شود اظهار داشت: واحدهای صنفی در این طرح بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کالاها به خصوص پوشاک، کیف و کفش عرضه می کنند.

وی با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای عرضه کالای ایام عید به صورت مستقیم، بیان داشت: نمایشگاه بهاره در شهر بوشهر از ۱۳ اسفندماه جاری آغاز به کار می کند و در قالب ۴۰۰ واحد صنفی، مایحتاج مردم را عرضه می کند.

محمدی از تشکیل نمایشگاه بهاره در تمام شهرستان های استان خبر داد و گفت: تعاون روستایی استان از دهه سوم اسفند، نسبت به عرضه میوه های سیب و پرتقال برای ایام نوروز اقدام خواهد کرد.