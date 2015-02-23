ارائه آموزش های فرهنگ محیط زیست برای دانش آموزان گلستانی

کریم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ایجاد فرهنگ حفاظت از محیط زیست برای دانش آموزان، ارتقای سطح آگاهی جامعه از مسائل محیط زیست، جلب توجه مسئولان مدرسه به اهمیت محیط زیست و حفظ سلامت، زیبایی و بهداشت مدرسه از مهمترین مسائل تدریس شده در این کارگاه بود.

وی افزود: به مناسبت هفته هوای پاک نیز برنامه ای را اجرا کردند که شامل نمایش عروسکی بود و تقریبا هرروز 300 کودک از مهدهای کودک و پیش دبستانی گرگان در این برنامه آموزش دیدند.

وی گفت: این برنامه های آموزشی با توجه به تاثیر پذیری بالای بچه ها بیشتر برای این سنین اجرا می شود، ضمن آنکه این برنامه ها قبلا برای افراد در سنین بالا مثل کارکنان شرکت نفت هم اجرا شده بود.

محمدی گفت: هدف از این آموزش ها اشاعه و ترویج فرهنگ زیست محیطی است و لازم است که یک سری هنجارهایی که منجر به حفظ محیط زیست می شود را روی کودکان نهادینه کنیم تا در سال های آینده شاهد مشکلات زیست محیطی حال حاضر نباشیم.

برنامه های راهبردی آموزش محیط سال آینده اجرا می شود

وی در خصوص برنامه های دیگر اداره کل محیط زیست استان گلستان گفت: ما برنامه ای راهبردی در بحث آموزش داریم که با توجه به نزدیک شدن به پایان سال مقرر است که این برنامه در سال آینده اجرا شود.

وی افزود: این برنامه درباره طرح مدارس زیست محیطی است که مقدمات این کار یعنی آموزش معلمین علاقه مند تحت عنوان معلمین و مروجین محیط زیست انجام شده است و آموزش لازم به آن ها داده شده است و پس از چندین مرحله آموزشی دیگر در داخل مدارس این آموزش ها را انتقال می دهند.

محمدی در ادامه عنوان کرد: از دیگر طرح های اداره کل محیط زیست استان طرح محیط یار است که در سال 94 به مرحله اجرا خواهد رسید.

وی گفت: به مناسبت روز جهانی تالاب برنامه هایی در شهرستان های بندرترکمن و کردکوی برگزار شد.

وی بیان کرد: محیط زیست یک موضوع عام است و نیازمند همکاری همه مردم نسبت به حفظ مسائل زیست محیطی است.

نشست آموزشی تبدیل پسماند های خانگی به کود کمپوست در روستای کفشگیری برگزار شد

امید کابلی، مسوول موسسه خانه جوان فرید نیز در گفتگو با خبرنگار مهر به برگزاری مرسم ایجاد سایت های تبدیل پسماند خانگی اشاره کرد و گفت: از بانوان مشارکت کننده در پروژه ایجاد سایت های عملی تبدیل پسماند های خانگی به کود کمپوست در روستای کفشگیری گرگان قدردانی شد.

وی با اشاره به مزایای این طرح اظهار کرد: کاهش حجم تولید زباله خانوارها در روستا، استفاده از زباله برای تولید کود کمک به اقتصاد خانوارها و کمک به کشاورزی را با استفاده از کود سالم و تولید محصول ارگانیک از مزایای این طرح بر شمرد.

وی گفت: 13بهمن روز ملی تالاب ها بود که ما جشنی را با یک هفته تاخیر به همین مناسبت برای دانش آموزان 6 روستای بخش مرکزی گرگان در قالب دو مسابقه در بخش نقاشی و یک طرح مفهومی به عنوان زندگی در تالاب برگزار شد.

وی گفت: هدف از اجرای این برنامه اطلاع رسانی به جامعه بود در خصوص مخاطراتی که تالاب ها را تهدید می کند و عوارض غیر قابل جبرانی را به دنبال خواهد داشت.

کابلی در خصوص فعالیت های دیگر در زمینه محیط زیست بیان کرد: برنامه ای به مناسبت روز ملی دریای خزر برگزار کردیم، از جمله فعالیت های دیگر در این خصوص آموزش بانوان روستایی در خصوص تبدیل پسماند آلی به کود کمپوست به صورت خانگی است.

وی در ادامه افزود: تمرکز ما در بخش روستایی توسعه روستای عاری از زباله است و در بخش گردشگری نیز در حال تدوین نقشه جامع شهر گرگان هستیم.